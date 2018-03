Nokia 7 Plus Ön inceleme - Nokia da Plus Kervanına Katıldı

Nokia 7 Plus ön inceleme videosu ile karşınızdayız. Nokia 7 serisinin en yeni üyesi olan 7 Plus akıllı telefonun tasarım ve teknik detaylarını ön inceleme videomuzda bulabilirsiniz.

Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2018'de (MWC) üst segment modeli Nokia 8 Sirocco ile dikkatleri üzerine çeken Nokia, şimdi de geniş ekranlı modeli Nokia 7 Plus ile karşımıza çıktı. Peki, Nokia 7 Plus kullanıcılara neler sunuyor? Sınıfındaki diğer akıllı telefonlar ile aralarındaki hem tasarımsal hem de donanımsal farklarına değindiğimiz ön inceleme videosunda, Nokia 7 Plus'ı her yönden masaya yatırdık.

Nokia 7 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Gücünü Qualcomm'un 14 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Snapdragon 660 işlemcisinden alan Nokia 7 Plus, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ile geliyor. 1080 x 2160 piksel çözünürlüğünde 6 inç IPS ekrana sahip olan cihazın arka tarafında,12MP + 13MP çözünürlükte çift ana kamera yer alırken, ön tarafta ise 16 megapiksellik canlı bokeh moduna sahip bir selfie kamerası bizleri karşılıyor.

MicroSD kart desteği ve USB Type-C portu ile gelen akıllı telefon, hızlı şarj destekli 3800 mAh değerindeki bataryası ile kullanıcılara iddialı bir pil performansı sunuyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac teknolojilerini kullanan 7 Plus, kutusundan Android 8.0 Oreo ile çıkıyor.

Nisan ayından itibaren raflardaki yerini alacak olan Nokia 7 Plus, 399 euro'luk fiyat etiketine sahip.

MWC 2018'den en yeni ve en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Tamindir'i takip etmeyi unutmayın!