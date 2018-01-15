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  4. Dünyanın En İnce Dizüstü Bilgisayarı Elimizde! - Acer Swift 7 Ön İnceleme

Dünyanın En İnce Dizüstü Bilgisayarı Elimizde! - Acer Swift 7 Ön İnceleme

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
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Tamindir ekibi olarak CES 2018'deki videolarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün, dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı Acer Swift 7 ön inceleme videosu ile karşınızdayız. Windows ekosisteminin en iddialı dizüstü bilgisayarlarından bir tanesi olan Acer Swift 7, sahip olduğu i7 işlemci ve 512GB SSD yanı sıra, üstün batarya performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Acer’ın süper ince dizüstü modeli Swift 7 incelemesi ile sizleri başbaşa bırakıyoruz. Keyifli seyirler!

Acer Swift 7 Özellikleri

Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı ünvanını elinde bulunduran Acer Swift 7, yalnızca 8,98 mm inceliğe sahip. 7. nesil Intel Core i7 işlemciyle gelen dizüstü bilgisayar, 8GB'lık LPDDR3 belleği ile güçlü bir performans vadediyor. Swift 7'nin depolama tarafında 512GB kapasiteli bir SSD kullanılmış. Ergonomik tasarımıyla bir hayli dikkat çeken Swift 7, 14 inçlik yüksek çözünürlüklü Full HD IPS görüntü kalitesine sahip olurken, Corning Gorilla Glass NBT dokunmatik ekran özelliğini bünyesinde barındırıyor.

Acer Swift 7 Ön İnceleme

Batarya tarafına baktığımızda ise kullanıcıların tatmin olacağı bir performans sunan  Acer Swift 7, 10 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Klavye'nin sol tarafına konumlandırılmış olan parmak izi okuyucusuyla sınıfına çok önemli bir yenilik getiren Swift 7, kullanıcıların paraloya gerek kalmaksızın daha güvenli bir şekilde giriş yapmasına imkan tanıyor. 

Swift 7'nin malzeme kalitesi olarak premium hissi verdiğini söylemekle birlikte, tasarım çizgisi olarak isteneni tam olarak veremediğini itiraf etmemiz gerekiyor. Yinede sahip olduğunu incelikle kullanıcıya farklı bir deneyim yaşatacaktır.

Acer Swift 7 Fiyatı

Peki, Acer Swift 7'nin fiyatı ne kadar? Swift 7, ABD'de 1699 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Avrupa'da da 1699 euro'dan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alması beklenen dizüstü bilgisarın, ülkemizdeki satış fiyatı ise henüz netlik kazanmadı.

Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı Acer Swift 7 ile ilgili ilk izlenimlerimizi sizler için çektiğimiz inceleme videosunda bulabilirsiniz. Keyifli seyirler!

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