iPhone 11 hala alınır mı? Apple'ın 2019'da tanıttığı iPhone 11, uygun fiyatı nedeniyle aradan geçen altı yıla rağmen hala en çok satılan akıllı telefon modellerinden biri. Peki 2026'ya girmek için gün saydığımız bu dönemde bu telefonu almak hala mantıklı mı?

iPhone 11, 2025'te Hala Alınır mı?

Akıllı telefon fiyatlarının giderek arttığı günümüzde uygun fiyatlı bir telefon arayan takipçilerimiz için iPhone 11 hala alınır mı sorusunun cevabını aradık? Apple'ın sevilen telefonunu 2025-2026 standartlarına uygun olarak değerlendirdik. Gelin sonuçlara hep birlikte göz atalım:

iPhone 11, iOS 27 Güncellemesi Almayacak

Yeni bir telefon alırken dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri yazılım desteği. Telefonunuzun yeni özellikler kazanmasını, siber saldırılara karşı güvenli olmasını ve genel olarak uzun yıllar kullanılabilir olmasını sağlayan en önemli şey bu.

Kutusundan iOS 13'le birlikte çıkan iPhone 11, aradan geçen altı yılda altı büyük güncelleme aldı. Bunlardan sonuncusu ise iPhone 17'de de karşımıza çıkan iOS 26 oldu. Ancak bu söz konusu modelin aldığı son büyük güncelleme olacak.

İpucu Kususu Apple, iOS 18 güncellemesinin ardından yeni sürümünü iOS 19 yerine iOS 26 olarak adlandırdı. iOS 13 ile kutudan çıkan iPhone 11 sırasıyla iOS 14, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18 ve iOS 26 güncellemelerini aldı.

Apple büyük bir sürpriz yapmazsa iPhone 11, iOS 27 güncellemesi almayacak. Bu da iPhone 11'i alıp beş yıl boyunca kullanmak isteyen kullanıcılar için kötü bir seçenek yapıyor. Yine de cihaz bir süre daha güvenlik güncellemeleri alacak.

iPhone 11'in Tasarımı Yıllara Meydan Okuyor

iPhone 11, Apple'ın iPhone'un 10. yılına özel olarak bizlere sunduğu "ince çerçeveli" tasarım dilini benimseyen bir model. Bu doğrultuda yüzde 78.31'lik ekran/gövde oranına sahip bir çerçeve ile geliyor.

Elbette ki bu tasarım en ucuz telefonların bile incecik çerçeveler ile geldiği günümüzde biraz göze batıyor. Ancak iPhone 11'in tasarımı hala yıllara meydan okuyor. Telefon, özellikle kılıfla kullanıldığında modern telefonlardan pek de farklı hissettirmiyor.

iPhone 11 Ekranı 2025-26 Standartlarını Koruyor

Akıllı telefonların en önemli unsuru kuşkusuz ekran. Apple'ın iPhone 11'i o dönem için bile eleştirilere konu olan 6.1 inç boyutundaki IPS LCD bir ekran ile geliyor. Söz konusu panelin çözünürlüğü ise 828x1792 yani HD+.

Ancak şirket, kağıt üzerinde yetersiz görünen bu ekranı kullanılan panelin kalitesi sayesinde kurtarmayı başarıyor. Evet 90 ya da 120 Hz değil ve çözünürlüğü nispeten düşük. Ancak iPhone 11'in ekranı modern standartlar için bile yeterince kaliteli.

iPhone 11'in Kamera Performansı Nasıl?

iPhone 11 hala alınır mı sorusunun en kilit noktalarından biri de kamera. Özellikle de söz konusu Apple olduğunda kullanıcıların kameradan beklentisi oldukça yüksek. iPhone 11'in kamera performansı nasıl sorusunun cevabı ise beklentinize göre değişken.

Eğer modern iPhone'ların kalitesini altı yıl önce tanıtlan bir telefonda arıyorsanız, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ancak aradığınız buysa iPhone 11'in kamera performansı günümüz standartları için bile yeterli.

iPhone11, stabilizasyon ve keskinlik yeni modeller kadar mükemmel olmasa da ideal ışık şartları ve ufak düzenlemelerle sosyal medyada beğeni toplayacak kalitede fotoğraflar çekebiliyor. Ancak gece çekimleri için aynı şeyi söylemek doğru olmaz.

Ön kamera tarafında iyimser konuşmak ise pek mümkün değil. Hala görüntülü konuşmak ya da iyi ışıkta fotoğraf çekmek için yeterli bir performans sunsa da bunun ötesinde bir kullanım için aradığınız telefon iPhone 11 değil.

iPhone 11'in Performansı Hala Yeterli mi?

iPhone 11, altı yıl önce Apple'ın amiral gemisi olarak karşımıza çıktı ve gücünü şirketin geliştirdiği A13 Bionic'ten alıyor. Bu nedenle hala gündelik kullanım için fazlasıyla yeterli. Sosyal medyada gezinmekte ve temel iletişim ihtiyaçlarınız karşılamakta zorlanmazsınız.

Yine basit oyunlarda da bu model size yeterli performansı sunacaktır. Ancak aradığınız şey oyun performansı daha yüksek bir telefonsa ya da sosyal medya için çektiğiniz içerikleri kurgulamayı planlıyorsanız iPhone 11 sizlik bir telefon değil

Pil Performansı Ne Durumda?

iPhone 11'in pil performansı aslında tamamen elinizdeki cihazın durumuyla alakalı. Eğer ikinci el ya da yenilenmiş bir ürün aldıysanız pil sağlığına bağlı olarak bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Ancak sıfır ya da bataryası değiştirilmiş bir iPhone 11 modeline sahipseniz günü çıkaracak seviyede bir kullanım elde etmeniz olası. Elbette ki bu durum sizin telefonu ne kadar yoğun kullandığınıza bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

iPhone 11'in Fiyatı Ne kadar?

iPhone 11'i hala sıfır olarak almak mümkün. Telefon çeşitli satıcılarda 27 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Ancak bunun yerine yenilenmiş olarak 11.999 TL ile 13.999 TL arasında değişen fiyatlara bulmak mümkün.

Belirtmekte fayda var ki iPhone 11 kesinlikle 27 bin TL etmez. Eğer alacaksanız yenilenmiş ya da doğrudan ikinci el olarak almak çok daha mantıklı. Ayrıca yenilenmiş telefonlara taksit yapıldığını da hatırlatmakta fayda var.

Karar

Gelelim iPhone 11, hala alınır mı içeriğimizin en önemli bölümü olan karar aşamasına. Bu noktada yukarıdaki kısımları okuduktan sonra bu telefonun hala alınıp alınmayacağını belirlemek size düşüyor. Ancak bizim profesyonel bakış açımızdan iki senaryo var.

Eğer yedek telefon yapacaksanız ya da geçici bir telefona ihtiyacınız varsa iPhone 11 kesinlikle hala alınabilir. Ayrıca büyüklerinizle iletişim kurabileceğiniz çok da peformans gerektirmeyen bir telefon arıyorsanız da bu modeli tercih edebilirsiniz.

Eğer uzun yıllar kullanma hayaliyle alacak ve bu telefonu yoğun bir şekilde kullanacaksanız iPhone 11 artık iyi bir seçim değil. Özellikle de sosyal medya için içerik üretmek istiyor ya da fotoğraf çekmeden duramam diyorsanız daha yeni bir telefon almanızda fayda var.

Gördüğünüz üzere iPhone 11 hala alınır mı sorusunun cevabı aslında tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre değişiyor. Ancak altı yıllık iPhone 11 yerine iPhone 13 gibi hala uygun fiyatlı alternatif modellere yönelmek çok daha mantıklı.