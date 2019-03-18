Ay'da Su Bulundu, Spotify İçin Tutuklandı! - Teknoloji Haberleri #36

Haftalık teknoloji haberlerinin bu bölümünde yine birbirinden ilgi çeken haberlerimizle sizleri aydınlatıyoruz. Tayland’lı bir iş adamı kızını evlendirmek için internete ilan verince telefonu kilitlendi. Çılgına dönen adam lütfen beni aramayın diye yalvardı.

Aile bakanlığı Momo oyunu hakkında harekete geçti, erişim engeli yolda gibi gözüküyor. Mercedes-Benz otomobillerinde oyun oynanabileceğini açıkladı ve ardından ilk videoyu tanıttı. Dövme silme sırasında çalışan kameraların sensörlerinin yandığı gerçeği ortaya çıktı. Selfie çekmeye çalışan bir kadın az kalsın Jaguara yem oluyordu. Ösym 25 bin TL maaş ile çalışacak personel aradığını açıkladı.

Apple resmi olarak film sektörüne adım atıyor, açıklama tarihi 25 mart olarak belirlendi. Google cinsel tacizle suçlanan yöneticilerine 105 milyon dolar ceza ödedi. Malatya teknoparkta kırılan telefon ekranları geri dönüştürülerek yeni ekranlar elde edildiği açıklandı.

Ay yüzeyinde hareket eden su kütlesi bulundu ve heyecan yarattı. Samsung Galaxy Note 10 için ilk sızıntı gerçekleşti. Kendi kendini yok eden dosya paylaşım hizmeti Firefox Send yayına girdi.

Çaldığı 1 milyon Netflix ve Spotify şifresini satan genç tutuklandı. Ünlü fizik ustası Stephen Hawking için özel madeni para üretildi. YouTube kanalı kapanan adam Google ofisini bastı ancak kanalını kapatan kişinin eşi olduğu ortaya çıktı.



Nasa uzayda kaydettiği sesleri insanların duyabileceği seviyeye çekerek yayınladı. Sahte like tarlası görüntülendi, gerçekten enteresan görüntüler ortaya çıktı. Bacağına ok gelen adamı akıllı telefonu ölümden kurtardı.

