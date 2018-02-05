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  4. Çalınan Bitcoinler Ne Olacak - Zarara İnanamayacaksınız!

Çalınan Bitcoinler Ne Olacak - Zarara İnanamayacaksınız!

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
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Tarihteki en büyük Bitcoin ve kripto para hırsızlıkları ne zaman ve nerelerde yapıldı hiç merak ettiniz mi? Bugün, tarihteki en büyük Bitcoin hırsızlıklarını sizler için mercek altına aldığımız videomuz ile karşınızdayız. İyi seyirler!

Gelişen teknoloji ile birlikte insan hayatında kullanılan paranın yerini alacağı düşünülen kripto paralar ve özellikle bunların başını çeken Bitcoin gerçekten güvenli mi? Cüzdanımdaki Bitcoin çalınabilir mi? Yalnızca kripto paraların özelinde değil, tümünün dahil olduğu blockchain sisteminde zaafiyetler var mı? gibi sorularını son dönemlerde birçok insan kendine sormaya başladı. Peki ya kripto paraların varolduğu platformların güvenliği; bilişim sistemleri üzerinde üretilen ve internet aracılığıyla transferleri yapılan kripto paralar, bu sistemlerin zaafiyetlerinden etkilenebilir mi?

Bu videoda Tamindir Bey, bunun gibi daha birçok soruyu sizler için cevaplıyor. Bilgi teknolojileri güvenliğinin kripto para borsalarını nasıl etkilediğini, Bitcoin ve diğer alt coin’lerdeki artış ve azalışlara bu güvenlik zaafiyetlerinin etki edip etmediğini ve doğurduğu sonuçları merak ediyorsanız ve kripto paralarınızı nasıl güven altına almanız gerketiğini merak ediyorsanız bu videoda sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Bitcoin ve kripto para dünyası ile ilgili Tamindir Bey’in hazırladığı videolardan en önce haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler!

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