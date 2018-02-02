Akıllı Telefonlar Zehirliyor! - Dikkatli Olmazsanız Üzülürsünüz!

Akıllı telefonlar nasıl temizlenmeli? Sorusuna yanıt aradığımız bu videomuzda, gündelik hayatımızın bir parçası haline gelen mobil cihazlarımızın sağlığımız üzerindeki etkileri, bu etkilerin sebepleri ve bunlara karşı neler yapabileceğimiz ile ilgili konuları ele alıyoruz.

Geçen zaman ile birlikte gelişimine aralıksız devam eden mobil cihazlar, tuş takımına sahip telefonlar ile başlayıp şimdilerde ise geniş ekranlı ve tuşsuz modeller gibi birçok varyasyonu ile birlikte gündelik hayatımızın içerisinde yer alıyor. Hal böyle olunca elimizden düşürmediğimiz, yemek yerken, yolculuk ederken hatta tuvalete girerken dahi aktif olarak kullandığımız bu cihazların, bulunduğumuz çokta hijyenik olmayan ortamlardaki mikropları yanımızda taşımamıza sebep olduğunu biliyor muydunuz?

Tamindir Bey bu videoda, insan sağlığına oldukça etki ettiği halde dikkatlerden kaçan bu konuyu ele alırken, akıllı cihazımızı nasıl temizlemeliyiz? Tuşlu telefonlar ve geniş ekranlı telefonlar nasıl temizlenmeli? Hijyenik olmayan ortamlarda telefon kullanımından sonra nelere dikkat etmeliyiz? Tuvalette telefon kullanılır mı? gibi soruları yanıtlıyor. Keyifi seyirler!

Akıllı telefon temizliğinde dikkat edilmesi gereken püf noktaları kaleme aldığımız haberimizi bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz.