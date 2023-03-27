Çin'den İstediklerinizi Aldık: Apple Watch Ultra ve Dahası!

Çin'den alınabilecek ürünler ile ilgili Instagram üzerinden bir paylaşım yapmıştık. Sizden gelen yorumları göz önünde bulundurarak sipariş vermiştik. Kargonun bize ulaşmasının ardından video eşliğinde paket açılışı yaptık ve ürünleri test ettik.

Geçtiğimiz aylarda Çin'den alınabilecek mantıklı ürünler alışverişi yapmıştık. Satın aldığımız ürünler arasında güvenlik kamerasından taşınabilir elektrikli süpürgeye kadar pek çok ürün yer alıyordu. Bu kez ise sosyal medya hesabımız üzerinden yaptığımız paylaşımdaki yorumlara göre Çin'den yeni bir alışveriş yaptık.

Çin'den Aldığımız Ürünler Listesi

En ucuz AirPods alternatifi

Çakma Apple Watch Ultra

Hayalet ekran

Çakma AirPods Max

En ucuz AirPods Alternatifi

AirPods 3'e en uygun fiyatlı alternatif olarak aldığımız Pro 6 kablosuz kulaklık, tasarım konusunda fena değil ancak performans konusunda oldukça kötü durumda. Kargo ile birlikte 200 TL'ye satın alınabilen üründen kısık düzeyde ses geliyor. Bu iki durum müzik deneyimini ciddi ölçüde olumsuz etkiliyor.

Çakma Apple Watch Ultra

Çin'den satın aldığımız çakma Apple Watch Ultra modelinin kordonunun şık bir görünüme sahip olması şaşırttı. Sipariş verdiğimiz dönemde kargo dahil 330 TL fiyata satılan akıllı saatin kutusundan kablosuz şarj cihazı da çıktı.

Saat hem gövde hem de kordon açısından her ne kadar başarılı olsa da kullanım esnasında ciddi sorun yaşattı. Ürünün menüsü bir türlü çalışmadı.

Hayalet Ekran

Hayalet ekran, akıllı telefonun ekranını diğer kişilerin görmesini istemeyen kişilere hitap ediyor. Bu ürün akıllı telefonun ekranının üzerine yerleştiriliyor. Bu işlemin ardından telefonun sağından ve solundan bakıldığında karanlık bir ekran görülüyor.

Söz konusu ürünün ekran kalitesini biraz düşürdüğünü gözlemledik. Bunun yanı sıra ekran parlaklığı ise birazcık kısık görülüyor. İçerisinde üç adet hayalet ekranın yer aldığı ürünü 170 TL'ye satın aldık.

Çakma AirPods Max

Satın aldığımız ürünler arasında çakma AirPods Max de yer alıyor. Kutunun içerisinden kulaklığın yanı sıra 3.5 mm jak ve Type-C şarj kablosu çıktı. Çok kalitesiz bir malzemeyle yapılan ürün oldukça hafif. Kulaklığın ses kalitesi de çok kötü durumda.