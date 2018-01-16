Milyon Dolarlık Helikopterli Karavanı İnceledik - GTA'daki Helikopteri Bulduk!

Bugün, CES 2018 Fuarı'ndaki muhtemelen en ilginç ürün olan ultra lüks karavanları incelediğimiz video ile karşınızdayız. Ultra lüks dekorasyonlarıyla ünlü olan Furrion markasının tasarladığı karavanlar, görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Mutfaktan, banyoya, jakuziden helikoptere kadar her türlü lükse ev sahipliği yapan bu karavanlar, CES 2018'de alıcılarını bekliyor. Peki bu olağanüstü imkanlara sahip olmak için ne kadarlık bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor? İşte cevabı.

Rüya Gibi Bir Karavan: Furrion Elysium

Karavan kavramını baştan aşağı değiştiren Furrion Elysium, hem görünüşü hem de özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Görenlerin dönüp bir daha baktığı bu ultra lüks karavanda adeta yok yok. Özel tasarlanmış kanepeler, 4K televizyonlar, banyolar, jakuziler, akıllı tuvaletler ve daha birçok özelliği bünyesinde barındıran Furrion Elysium, tasarımıyla da hayranlık uyandırıyor.

Fakat bu karavanı diğer karavanlardan ayıran en önemli özelliği kendi helikopterinin olması. Üst güvertede Robinson R22 helikopterinin park edilebileceği özel bir alan bulunuyor. Furrion imzalı ultra lüks karavan, normal bir ev konforundan farksız. Yemeklerinizi rahatlıkla pişirebileceğiniz tam teşekkürlü bir mutfağı bulunan Furrion Elysium, dört duvar arasındaki evleri terk edip hayatını yolda geçirmek isteyenler için tasarlanmış.

Gelelim bu olağanüstü karavanın fiyatına. Furrion Elysium'un fiyatı tam 2,5 milyon dolar. Öte yandan Furrion, bunun sadece konsept bir araç olduğunu söylüyor. Yani ultra lüks karavanın piyasaya çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Lüks karavanla ilgili izlenimlerimizi sizler için çektiğimiz inceleme videosunda bulabilirsiniz. İyi seyirler!

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