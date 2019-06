Diablo Benzeri Minecraft Oyunu Geliyor: Minecraft Dungeons E3 2019 Trailer

Minecraft Dungeons, E3 2019 oyun fuarında tanıtılması beklenmeyen, sürpriz oyunlardan birisiydi. Birinci şahıs bakış açısından oynanış sunmasıyla bildiğimiz Minecraft oyunlarından oldukça farklı olan Minecraft Dungeons, Diablo’ya benzerliğiyle dikkat çekti. İnanılmaz yeteneklere sahip karakterleri yönettiğimiz oyunda karanlık zindanlarda ilerliyoruz.

Microsoft’un ilk PC’ye özel olacağını söylediğini ancak E3 2019’da Xbox One için de çıkış yapacağı onaylanan Diablo benzeri Minecraft oyununun yayınlanan videosunda fazla detay göze çarpmıyor. Akıcı ve derinlemesine oynanış sunacağı ve karakter yetenekleri dışında bir şey bilmiyoruz. Hikaye modu sunacak mı, rastgele karşılaşmalar olup olmayacağı belirsiz. Unutmadan, oyunun çıkış tarihi 2020 sonbaharı.

PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One and Xbox Game Pass – Minecraft Dungeons will be coming to all of them in spring 2020!