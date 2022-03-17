Minecraft Trial (Deneme Sürümü): Ücretsiz (Bedava) Minecraft oynamak isteyenler için özel sürüm.

Erkan Calp - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Minecraft Trial, ücretsiz Minecraft indirip oynamayı isteyen mobil oyuncular için hazırlanmış özel sürüm. Oyunun yapımcısı Mojang tarafından Android telefon kullanıcıları için özel olarak çıkarılan Minecraft Deneme Sürümü ile bedava Minecraft oynayabilirsiniz. Minecraft APK indirme bağlantısı bulma derdi son buldu. Oyunun yapımcısı tarafından Android telefon ve Windows PC kullanıcılarına sunulan ücretsiz Minecraft Trial ile sonsuz dünyaları keşfedin, basit evlerden devasa kalelere her şeyi inşa edin. Bu açık uçlu oyunda atılmak istediğiniz maceraya siz karar veriyorsunuz.

Minecraft dünyasını Android ve iOS kullanıcılarına sunan başarılı oyun da ücretsiz olarak keyifli zaman geçirebilecek, Minecraft dünyasının sınırlı bir içeriğini deneyimleyebilecekler.

Minecraft Ücretsiz Deneme Sürümü İndir

Blok yerleştirmeye dayalı aksiyon - macera oyunu olan Minecraft, mobil platformda uzun süredir mevcut ancak oldukça pahalı bir fiyata satışa sunuluyor. Ücretsiz Minecraft oynamak isteyenler Minecraft’a benzer oyunlara yönleniyordu. En sonunda Minecraft Trial adıyla oyunun geliştiricisi Mojang tarafından bedava Minecraft oyunu sunuldu. Elbette ücretsiz Minecraft oyununun birtakım eksiklikleri bulunuyor. Yaratıcı mod, çok oyunculu oyun gibi sevilen oyun modlarının deneme sürümünde olmadığı geliştirici tarafından paylaşılsa da oyunu indirenler özel kodlarla kısıtlamaların kaldırabildiğine dair yorumlar paylaşmış. Dolayısıyla yorumlara bakmanızı tavsiye ederim.

Sonsuz dünyaları keşfe çıktığınız, basit evlerden görkemli kalelere kadar her şeyi inşa edebildiğiniz Minecraft oyununun ücretsiz sürümünde hayatta kalma modunu deneyimliyorsunuz. Gece çöktüğünde ortaya çıkan tehlikeli yaratıklara karşı savunmak için silah ve zırhlar yapıyor, geliştiriyorsunuz. Deneme sürümündeki dünyaların tam oyuna aktarılmadığını belirteyim.

Minecraft Trial APK İndir

Minecraft ücretsiz oynamak isteyenler için özel olarak sunulan Minecraft Trial Türkçe adıyla Minecraft Deneme Sürümü, Google Play'den Android telefonlara indirilebiliyor. Minecraft ücretsiz sürümü Android'in yanı sıra bilgisayarda da mevcut. Windows 10 PC kullanıcısı olarak Minecraft'ı ücretsiz indirip deneyimleyebiliyorsunuz. Windows 10 için Minecraft, Windows Mixed Reality ve Oculus Rift cihazlarıyla da uyumlu ve bilip sevdiğiniz tüm Minecraft özelliklerini destekliyor. PC için Minecraft'ın ücretsiz deneme sürümü dışında Java Edition ücretsiz sürümü bulunuyor. Minecraft: Java Edition ücretsiz sürümde klasik oyunun özgün modundaki oyuncu modlarının, dünya özelleştirmenin, çok oyunculu sunucuların ve çok daha fazlasının keyfini çıkarabilirsiniz. Windows için Minecraft Java Edition'ı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz: