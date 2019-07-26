Dönme Dolap Gibi Telefon Yapmışlar! - Samsung Galaxy A80 kutu açılımı

Samsung Galaxy A80 inceleme videosu öncesinde merak edilen telefonun kutu açılımını sizlerle buluşturuyoruz. Galaxy A80 tasarımı ve kamera detaylarıyla dikkat çeken bir akıllı telefon olmasına rağmen ne yazık ki ülkemizde bir miktar yüksek fiyattan satışa çıkmış durumda. Bu videoda ise Galaxy A80'in kutu içeriğine yakından bakıyoruz.

Samsung Galaxy A80 Teknik Özellikleri

Ekran:6,7 inç Full HD+ 20:9 Ekran Oranı Super AMOLED

İşlemci:Snapdragon 730

RAM:8 GB RAM

Depolama:128GB

Kamera: 48MP kamera f/2.0 Diyafram, 8MP 123 derece ultra geniş açılı kamera f/2.2 Diyafram , 3D ToF Derinlik Kamera

Ekrandan parmak izi okuma sensörü

Boyutlar:165.2 x 76.5 x 9.3 mm

Pil: 3.700 mAh, 25W süper hızlı şarj

Samsung Galaxy A80 Fiyatı

Samsung Galaxy A80 6099 TL'lik fiyat etiketiyle ülkemizde satışa çıktı.