LG'nin Teknolojisi Evdeki Her Şeyi Robota Dönüştürüyor! - CES 2018 Özel

Tamindir olarak Las Vegas'tan takip ettiğimiz CES 2018 fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın en büyük teknoloji fuarında bu sefer de akıllı ev cihazlarıyla dikkatleri üzerine çeken LG'nin standını geziyoruz. Birbirinden teknolojik akıllı ev cihazlarının yanı sıra henüz ülkemize gelmeyen LG V30 ve LG V30+'ı da burada tekrar görmüş olduk. LG'nin akıllı ev teknolojisini deneyimlediğimiz videomuzla sizleri baş başa bırakıyoruz. Keyifli seyirler!

Bugünün ve Geleceğin Kavramı: Nesnelerin İnterneti

Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) kısaca IoT, fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağını ifade ediyor. 1999 yılına kadar dayanan bu kavram, artık yavaş yavaş hayatımızın merkezine yerleşmeye başladı. Günlük hayatımızda kullandığımız telefondan, saate, gözlükten ampullere kadar çoğu şey 'akıllı' bir yapıya evrildi. Aklınıza gelebilecek her nesnenin bir şekilde internete erişip, diğer cihazlarla iletişim halinde olduğu şu dönemde, şüphesiz en dikkat çeken şeylerden bir tanesi de IoT konseptli geliştirilen akıllı ev aletleri.

Akıllı ev teknolojisi alanında katalizör görevi gören şirketlerin başında LG Electronics geliyor. Güney Koreli teknoloji devi, CES 2018'de akıllı ev cihazlarını gün yüzüne çıkarıyor. Televizyonlardan, mutfak aletlerine, bilgisayarlardan, beyaz eşyalara kadar her şey, Nesnelerin İnterneti teknolojisini kullanarak birbirleriyle bağlantı kurabiliyor.

2020 yılında yaklaşık 26 milyar ürünün bir şekilde internete bağlanılacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, artık her nesnenin başına 'akıllı' kelimesini koyduğumuz 21. yüzyıl dünyasında, şüphesiz bugünün ve geleceğin en dikkat çekilmesi gereken kavramı da Nesnelerin İnterneti'i olsa gerek.

LG'nin akıllı ev teknolojisini deneyimlediğimiz videomuzu izleyerek birbirinden ilginç cihazlar hakkında detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Keyifli seyirler!