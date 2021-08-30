En İyi Mobil Oyunlar - 2021

En iyi mobil oyunlar listemizde, genellikle arada derede kalmış oyunları seçmeye çalıştık. Halihazırda mobilde oynayabileceğiniz PUBG, Call of Duty veya Fortnite gibi yapımları listeye dahil etmedik. Listeyi oluştururken ilk amacımız, uzun süre oynayabileceğiniz iyi oyunları bir araya getirmekti.

Bağımlılık yapabilecek oyunları listelediğimiz videomuzda, oyunlara dair ayrıntılı bilgiler de verdik. Oyunları indirmeden önce yukarıda yer alan videoya göz atarak, oyunlar hakkında ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz.

Ayrıca hemen aşağıda yer alan listede de görebileceğiniz gibi bütün oyunlar "indir" tuşuna basarak, direkt olarak indirmeniz mümkün. Hemen Tamindir üzerinden indirme işlemlerini başlatabilir ve oyunları kendiniz de oynayabilirsiniz.

En İyi Mobil Oyunlar Listesi - 2021

Listemizde yer alan bütün oyunların hem Android hem de iOS versiyonları bulunuyor. Keza Tamindir'de de bütün versiyonları eklemiş bulunuyoruz. Yani hangi platformu kullanırsanız kullanın, aşağıdaki listede yer alan tüm yapımları direkt olarak indirebilirsiniz. Listenin tamamını ise hemen bir sonraki paragrafta görebilirsiniz. Onların ardından ise indirme bağlantılarının olduğu kutucukları bulabilirsiniz.

5- Ballz

2- Polly Bridge ya da Bridge Construction Simulator)