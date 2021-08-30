1945 Air Force
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici ONESOFT
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1945 Air Force, iPhone üzerinde oynayabileceğiniz en eğlenceli uçak oyunu listelerinde her zaman en tepede yer almaya devam etmektedir.
1945 Air Force, iPhone ve iPad modelleri üzerinde oynanabilen bir uçak oyunu olarak piyasadaki yerini almkatadır. OneSoft isimli oyun stüdyosu tarafından geliştirilmeye devam edilen oyun, bugüne kadar milyonlarca oyuncu tarafından indirilmiştir.
iOS üzerinde oynayacak eğlenceli bir oyun arayanlar için birebir olan 1945'in detaylı açıklaması ise aşağıdaki gibidir.
1945 Air Force iOS Detayları
Bu heyecan verici savaş uçuşu aksiyon oyununda bir savaş uçağının kontrolünü elinize alın ve 1945 Air Force - Airplane Shooting Games savaş alanına atlayın.
1945 Hava Kuvvetleri kampanyalarının her birinde, seçkin bir hava kuvvetleri biriminin bir filo liderini üstlenecek, bir ekip ve tek başına aksiyon savaşına katılacaksınız.
Grumman F6F Hellcat, Lockheed P-38 Lightning, Su-5, P-51, P-36 Hawk, Schwalbe “Swallow”, Mitsubishi A6M gibi klasik avcı uçaklarından hafif ve ağır bombardıman uçaklarına kadar en ünlü tarihi uçaklarda savaşacaksınız. Sıfır, B-17 Uçan Kale... modern nesil askeri uçaklara.
Düşman geliyor. Savaş gök gürültüsü kükrüyor! Çelik kanatlarınızı açalım, kendi başınıza bir göreve çıkalım ve şimdi gökyüzüne hükmedelim!
ÖZELLİK
- 30'dan fazla efsanevi İkinci Dünya Savaşı savaş bölgesi.
- 350'den fazla Zorlu kampanya.
- ABD, Büyük Britanya, SSCB, Almanya ve Japonya Hava Kuvvetleri'nden 30'dan fazla tarihi uçak... çeşitli özelleştirme, yükseltme, birleştirme ile kendi süper uçaklarınızı yaratın.
- Bombardıman, Patronlar, Koruma, Gizlilik'ten Saldırı'ya kadar birçok Ek modla zorlu bir arcade oyununu ücretsiz olarak çekmek.
- Günlük ödüller: Ücretsiz ödüller kazanmak ve günlük görevler ve tonlarca ücretsiz eşya almak için her gün oynayın! Günlük görevleri tamamlayın ve donanımınızı yükseltin!
- Net grafikler, harika ışıklandırma ve özel efektler.
- Division (Klan): Daha zorlu düşmanları alt etmek için benzer düşünen Division Agent'larla kolayca takım kurun.
- PVP - çevrimiçi atış oyunları, arkadaşlarınızla işbirliği yapın, filo ekibinizi toplayın, küresel lider panosunda adınızı işaretleyin.
- Çevrimdışı ve Çevrimiçi oyunlar modu.
- Simülatör oyunları - Deneyebileceğiniz birçok tarihi uçak.
Oyun, hem güçlü hem de daha zayıf cihazlarda çalışacak şekilde özel olarak optimize edilmiştir!
Düşmanın dünyanızı ele geçirmesine izin vermeyin.
Uçaklarınızı alın, özgürlük için ateş edin ve hemen saldırmaya hazır olun!
İyi şanslar, Kahraman!
1945 Air Force
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 80
- Üretici ONESOFT
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1945 Air Force, Android için geliştirilen başarılı bir uçak oyunu olarak ön plana çıkmaktadır. Milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam edilmektedir.
1945 Air Force, klasik arcade oyunlarını bir araya getiren bir tür uçak oyunu olarak Android platformundadır. Yayınlandığı ilk günden bu yana on milyonlarca kişi tarafından indirilip oynanmıştır.
Oyunun yapımcıları 1945'i şöyle açıklamışlardır: "Bu heyecan verici savaş uçuşu aksiyon oyununda bir savaş uçağının kontrolünü elinize alın ve 1945 Air Force - Airplane Shooting Games savaş alanına atlayın. 1945 Hava Kuvvetleri kampanyalarının her birinde, seçkin bir hava kuvvetleri biriminin bir filo liderini üstlenecek, bir ekip ve tek başına aksiyon savaşına katılacaksınız. Grumman F6F Hellcat, Lockheed P-38 Lightning, Su-5, P-51, P-36 Hawk, Schwalbe “Swallow”, Mitsubishi A6M gibi klasik avcı uçaklarından hafif ve ağır bombardıman uçaklarına kadar en ünlü tarihi uçaklarda savaşacaksınız. Sıfır, B-17 Uçan Kale... modern nesil askeri uçaklara. Düşman geliyor. Savaş gök gürültüsü kükrüyor! Çelik kanatlarınızı açalım, kendi başınıza bir göreve çıkalım ve şimdi gökyüzüne hükmedelim!"
1945 Air Force Detayları
Mobil platformun başarılı isimlerinden birisi olan ve yeni bir oyununu daha ücretsiz olarak oyunculara sunan Onesoft yine yüzleri güldürüyor.
Atari tarzındaki grafikleri ile bizleri gökyüzünde savaşlara götürecek olan 1945 Classic Arcade ücretsiz olarak yayınlandı. Mobil arcade oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olan yapımda oyuncular çeşitli uçakları deneyimleme ve kullanma fırsatı elde edecekler. 1945’li yıllardaki uçakları karşımıza çıkaracak olan yapımda nostaljik bir yapı ile savaşlara katılacak ve bize verilen görevleri başarmaya çalışacağız.
İkinci Dünya Savaşı’na dahil olacağımız yapımda gökyüzünde uçaklar ile savaşacak, savaş gemilerini bombalayarak denizin dibine yollamaya çalışacağımız yapımda oldukça basit kontroller ve düşük bir grafik kalitesi bizleri karşılıyor olacak. İnternet gerektirmeden oynanabilen yapımda oyuncular, farklı uçak modellerini kullanacaklar.
Yapım aktif olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.
İyi oyunlar dileriz.