1945 Air Force, Android için geliştirilen başarılı bir uçak oyunu olarak ön plana çıkmaktadır. Milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam edilmektedir.

Doğukan ÇAĞLAKPINAR - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

1945 Air Force, klasik arcade oyunlarını bir araya getiren bir tür uçak oyunu olarak Android platformundadır. Yayınlandığı ilk günden bu yana on milyonlarca kişi tarafından indirilip oynanmıştır.

Oyunun yapımcıları 1945'i şöyle açıklamışlardır: "Bu heyecan verici savaş uçuşu aksiyon oyununda bir savaş uçağının kontrolünü elinize alın ve 1945 Air Force - Airplane Shooting Games savaş alanına atlayın. 1945 Hava Kuvvetleri kampanyalarının her birinde, seçkin bir hava kuvvetleri biriminin bir filo liderini üstlenecek, bir ekip ve tek başına aksiyon savaşına katılacaksınız. Grumman F6F Hellcat, Lockheed P-38 Lightning, Su-5, P-51, P-36 Hawk, Schwalbe “Swallow”, Mitsubishi A6M gibi klasik avcı uçaklarından hafif ve ağır bombardıman uçaklarına kadar en ünlü tarihi uçaklarda savaşacaksınız. Sıfır, B-17 Uçan Kale... modern nesil askeri uçaklara. Düşman geliyor. Savaş gök gürültüsü kükrüyor! Çelik kanatlarınızı açalım, kendi başınıza bir göreve çıkalım ve şimdi gökyüzüne hükmedelim!"

1945 Air Force Detayları

Mobil platformun başarılı isimlerinden birisi olan ve yeni bir oyununu daha ücretsiz olarak oyunculara sunan Onesoft yine yüzleri güldürüyor.

Atari tarzındaki grafikleri ile bizleri gökyüzünde savaşlara götürecek olan 1945 Classic Arcade ücretsiz olarak yayınlandı. Mobil arcade oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olan yapımda oyuncular çeşitli uçakları deneyimleme ve kullanma fırsatı elde edecekler. 1945’li yıllardaki uçakları karşımıza çıkaracak olan yapımda nostaljik bir yapı ile savaşlara katılacak ve bize verilen görevleri başarmaya çalışacağız.

İkinci Dünya Savaşı’na dahil olacağımız yapımda gökyüzünde uçaklar ile savaşacak, savaş gemilerini bombalayarak denizin dibine yollamaya çalışacağımız yapımda oldukça basit kontroller ve düşük bir grafik kalitesi bizleri karşılıyor olacak. İnternet gerektirmeden oynanabilen yapımda oyuncular, farklı uçak modellerini kullanacaklar.

Yapım aktif olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.