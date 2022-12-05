En İyi Elektrikli Scooter Modelleri ve Fiyatları - 2022

Son dönemde ulaşımda popüler hale gelen elektrikli scooter modelleri sayesinde trafiğe takılmadan ve toplu taşıma kullanmadan istenen yere gidilebiliyor. Şehir içi trafiğinde ulaşımı kolaylaştıran ulaşım araçları arasında yer alıyor. Fazlasıyla fonksiyonel olan scooterlar, arabalara kıyasla uygun fiyatlıdır.

Aküyle çalışmalarından dolayı çevre dostu bir kullanım sunuyor. Sürdürülebilir, temiz ve çevreci bir ulaşım olanağı sunan scooterlar, büyükşehirlerin trafiğinin rahatlamasında etkin rol oynuyor. Hem zamandan hem de maddi açıdan tasarruf etmek isteyenler çok ideal bir ulaşım aracıdır.

En İyi 10 Elektrikli Scooter Modelleri

Xiaomi Mi Pro 2

Citycoco X350 Pro

Volta VT1

Onvo OV-007

Navee N65

CityMate Plus

Xiaomi Mi Essential

Kugoo G2 Pro

Voit Sprinter

RKS G48

1. Xiaomi Mi Pro 2

Ünlü teknoloji markası Xiaomi, elektrikli scooter pazarına damgasını vurdu. Xiaomi Mi Pro 2 birçok özelliğiyle scooter dünyasına ses getirdi. Katlanabildiği için kolay taşınması kullanıcılarının en sevdiği özellikler arasında yer alıyor.

Bluetooth bağlantısı olan Xiaomi Mi Pro 2 ile mobil uygulamaya bağlanan kullanıcılar verilerini anlık takip edebiliyor. Bu scooter modeli, 45 km yolculuk imkanı sunuyor. Xiaomi Mi Pro 2; 14.499 TL’den satışa sunuluyor. Xiaomi Mi Pro 2’nin diğer özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

14 kg ağırlığındadır.

600 W motor gücü vardır.

100 kg taşıma kapasitelidir.

25 km/s hıza sahiptir.

2. Citycoco X350 Pro

En iyi elektrikli scooter 2022 modelleri içerisinde yer alan Citycoco X350 Pro, 350 W motordan oluşuyor. 27 km yolculuk olanağı sunan son teknoloji bu araç saatte 25 km hıza ulaşabiliyor. 4 saatte şarj olabilen Citycoco X350 Pro, 12 kg ağırlığında. Kolay katlanabilmesi aracın kullanışlılığını artırıyor. 126 kg taşıma kapasitelidir. Citycoco X350 Pro’nun fiyatı, 7.000 TL’dir.

3. Volta VT1

550 W motorlu Volta VT1, tek şarjla ortalama 20 km yol kat ediyor. Araç tamamen 3 saatte şarj oluyor. 12 kg ağırlığındaki Volta VT1, 25 km/h hızdan oluşuyor. Volta VT1’nin 100 kg taşıma kapasitesi var. Volta VT1’in kullanıcıların memnuniyetini kazanmasını sağlayan en önemli özelliği 3 saatlik sürede şarj oluyor. Son teknolojiyle üretilen bu araç piyasada 11.989 TL’den satılıyor.

4. Onvo OV-007

350 W motor güçlü Onvo OV-007, tek şarjla 25 km yol alıyor. 4 saatte tamamen şarjı doluyor. 17 kg ağırlığındaki Onvo OV-007, 150 kg’a kadar ağırlık taşıyabiliyor. Belirli kilonun üzerindeki kişiler için çok ideal bir araç olduğunu söyleyebiliriz. 8.990 TL ödeyerek Onvo OV-007’nin sahibi olabilirsiniz.

5. Navee N65

Navee N65 elektrikli scooter modeli, yüksek menziliyle dikkat çekiyor. Navee N65 elektrikli scooter’in fiyatı, 11.399 TL’dir. Şık tasarımlı cihazın diğer özellikleri;

Suya dayanıklılık IPX4

120 kg taşıma kapasitesi

500 W motor gücü

65 km menzil

25 KM/s hız ile 25 derece eğimli yokuş çıkma

10 inç lastikle güvenli yol tutuş

Batarya 48V12.5Ah

Çift fren sistemi (E-ABS elektrikli fren, disk fren) şeklinde sıralanabilir.

6. CityMate Plus

Katlanabilir özellikli CityMate Plus, 350 W motor gücünden oluşuyor. Araç tek şarjla 25 km yol alabiliyor. 12 kg ağırlığa sahip olan CityMate Plus, saatte en yüksek 25 km hıza ulaşabiliyor. 4 saatte tam şarj oluyor.

Kolay taşınabilir özelliğiyle dikkat çeken CityMate Plus 110 kg taşıma kapasitelidir. Aynı segmentte yer alan diğer ürünlerle kıyaslandığında uygun fiyatlı olduğu söylenebilir. CityMate Plus’un fiyatı, 6.779 TL’dir.

7. Xiaomi Mi Essential

En iyi elektrikli scooter markaları listesinin çoğunluğunu Xiaomi araçları oluşturuyor. Xiaomi’nin en çok tutulan scooter çeşitlerinden Xiaomi Mi Essential, 250 W motor gücünden oluşuyor. 20km/s hızdaki araç katlanabiliyor. 12 kg ağırlığındaki araç tek tek şarjla 20 km yol kat edebiliyor. 100 kg taşıma kapasiteli aracın şarjı 3 saatte doluyor. Xiaomi’nin bu muhteşem elektrikli scooter’inin fiyatı, 7.959 TL’dir.

8. Kugoo G2 Pro

Kugoo G2 Pro, 50 km/s hız ve 800 W motor gücü özelliklerine sahip şekilde tasarlanmıştır. 50 km menzil performanslı aracın çift diskli freni vardır. 130 kg taşıma kapasiteli Kugoo G2 Pro’nun 48.1V13Ah bataryalıdır. Arka ve ön amortisör sistemli olarak dizayn edilmiştir. 10 inç pnömatik lastiklerden tasarlanan araç; eco, turbo ve standart modludur. 18.199 TL’den Kugoo G2 Pro satışı gerçekleşiyor.

9. Voit Sprinter

Voit Sprinter, IPX4 su geçirmezlik sertifikalıdır. Bu sayede yağmurlu havalarda da çok rahat kullanılabilir. Yağmurlu havalarda Voit Sprinter ile güvenli sürüşler yapabilirsiniz. Voit Sprinter’in diğer özelliklerini şöyle belirtebiliriz;

Mekanik fren sistemi

350 W motor gücü

36V 7.5Ah batarya

120 kg taşıma kapasitesi

25 ile 30 km menzil

15 derecede eğitimli yokuş çıkma

Fast, eco ve medium hız modu

8.5 inç şişirilebilir kaymaz lastik

Barındırdığı özellikleriyle kullanışlı olarak tabir edebileceğimiz Voit Sprinter’in fiyatı, 18.049 TL’dir.

10. RKS G48

Dünyanın en iyi elektrikli scooter modelleri listesine özelliklerinden dolayı RKS G48’i ekleyebiliriz. RKS G48; 250 W motor gücünden oluşuyor. Katlanabilir özellikli araç, 11.8 kg ağırlıktan oluşuyor. Tek şarjla 28 km yol kat edebiliyor. 90 kg taşıma kapasitelidir. 25km/h hızdan oluşan RKS G48, 4 saatte şarj edilebiliyor. RKS G48, 8.000 TL’den scooter kullanıcılarına sunuluyor.

Günlük yaşamda trafiğe girmeden hızlıca istediğiniz yere gitmenizi sağlayacak scooterların en iyilerine dair bir liste oluşturduk. Scooterların yanı sıra araba merakı olanlar Dünyanın En Pahalı Arabaları Modelleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.