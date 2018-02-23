General Mobile GM 8 İnceleme - Tamamen Türk Malı

Daha önce kutu açılımını gerçekleştirdiğimiz General Mobile GM 8'in şimdi de detaylı inceleme videosu ile karşınızdayız. General Mobile GM 8 özellikleri neler? General Mobile GM 8 fiyatı ne kadar? gibi daha birçok sorunun cevabı sizler için inceleme videomuzda. İyi seyirler!

Doğru cihaz ve uygun fiyat konseptiyle ürünlerini kullanıcılarıyla buluşturan General Mobile, kısa bir zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen üç akıllı telefon markasından biri olmayı başardı.

Yeni yıldızı GM 8 ile önceki modellerde olduğu yine kullanıcıların beğenisini toplamayı hedefleyen şirket, Google işbirliği ile Android One ailesine bir yeni üye daha ekledi.

General Mobile GM 8 inceleme videosunda, tasarımından teknik özelliklerine, performans ve dayanıklılık testlerinden aynı segmentteki diğer akıllı telefonlar ile aralarındaki farklara kadar cihaz hakkındaki birçok önemli noktaya değindik.

General Mobile GM 8 Özellikleri Neler?

General Mobile'ın yeni amiral gemisi GM 8 Android One, 5.7 inç büyüklüğünde In-Cell Touch teknolojisine sahip Full HD bir ekranla geliyor. 1440 x 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan akıllı telefon, düşmelere karşı Gorilla Glass 3 cam ile korunuyor.

Gücünü 1.4 GHz hızında çalışan Snapdragon 435 işlemcisinden alan akıllı telefon, kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkıyor. Grafik işlemcisi olarak Adreno 505 grafik biriminden güç alan GM 8, 4GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve 3GB RAM, 32 GB dahili hafıza olmak üzere iki ayrı versiyon ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Kamera performansı tarafında, 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 arka ve yine 13 megapiksellik bir ön kameraya sahip olan cihaz, 3075mAh gücündeki bir batarya ile birlikte geliyor. Bununla birlikte hem ön hem de arka kameranın yazılımsal olarak portre modunu (Bokeh etkili) desteklediğini de söyleyelim.

Telefonda dahili olarak sunulan Google Fotoğraflar uygulaması da kullanıcılara sınırsız sayıda fotoğraf ve videoyu yüksek kalitede, ücretsiz ve güvenli bir şekilde saklama imkânı tanıyor.

General Mobile GM 8 Fiyatı Ne Kadar?

GM 8 Android One iki ayrı versiyon ile tüketicilere sunuluyor. General Mobile GM 8'in 3GB RAM, 32 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu 999 TL’ye; 4GB RAM, 64 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu ise 1099 TL'ye satılıyor.

General Mobile GM 8 Teknik Özellikleri

Boyutlar: 154.2 x 72.7 x 7.96 mm

154.2 x 72.7 x 7.96 mm Ağ: 4.5G, Cat7 300/150 Mbps, VoLTE, ViLTE, VoWifi

4.5G, Cat7 300/150 Mbps, VoLTE, ViLTE, VoWifi Ekran: 5.7″ İncell IPS HD+ (720 x 1440) 2.5D Corning Gorilla Glass

5.7″ İncell IPS HD+ (720 x 1440) 2.5D Corning Gorilla Glass İşlemci ve CPU: Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435, 64bit Qcta Core 1.4 GHz

Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435, 64bit Qcta Core 1.4 GHz İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Android 8.0 Oreo Kamera: Arka / 13MP AF Dual Tone Flaşlı – Ön / 13MP FF flaşlı

Arka / 13MP AF Dual Tone Flaşlı – Ön / 13MP FF flaşlı Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v4.2, Micro USB

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v4.2, Micro USB Hafıza: 4GB RAM + 64 GB Dahili Hafıza (128 GB'a kadar Micro SD desteği) ve 3GB RAM + 32GB Dahili Hafıza (128 GB'a kadar Micro SD desteği)

4GB RAM + 64 GB Dahili Hafıza (128 GB'a kadar Micro SD desteği) ve 3GB RAM + 32GB Dahili Hafıza (128 GB'a kadar Micro SD desteği) Pil: 3.075mAh

3.075mAh Sensör: Gyro, Accelerometer, Proximity, eCompass, Light

Gyro, Accelerometer, Proximity, eCompass, Light GPS: A-GPS,GLONASS

A-GPS,GLONASS FM Radyo: Dahili FM Radyo alıcısı

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