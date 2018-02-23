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  4. General Mobile GM 8 İnceleme - Tamamen Türk Malı

General Mobile GM 8 İnceleme - Tamamen Türk Malı

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Tamindir TV
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Daha önce kutu açılımını gerçekleştirdiğimiz General Mobile GM 8'in şimdi de detaylı inceleme videosu ile karşınızdayız. General Mobile GM 8 özellikleri neler? General Mobile GM 8 fiyatı ne kadar? gibi daha birçok sorunun cevabı sizler için inceleme videomuzda. İyi seyirler!

Doğru cihaz ve uygun fiyat konseptiyle ürünlerini kullanıcılarıyla buluşturan General Mobile, kısa bir zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen üç akıllı telefon markasından biri olmayı başardı.

Yeni yıldızı GM 8 ile önceki modellerde olduğu yine kullanıcıların beğenisini toplamayı hedefleyen şirket, Google işbirliği ile Android One ailesine bir yeni üye daha ekledi. 

GM 8 İnceleme

General Mobile GM 8 inceleme videosunda, tasarımından teknik özelliklerine, performans ve dayanıklılık testlerinden aynı segmentteki diğer akıllı telefonlar ile aralarındaki farklara kadar cihaz hakkındaki birçok önemli noktaya değindik. 

General Mobile GM 8 Özellikleri Neler?

General Mobile'ın yeni amiral gemisi GM 8 Android One,  5.7 inç büyüklüğünde In-Cell Touch teknolojisine sahip Full HD bir ekranla geliyor. 1440 x 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan akıllı telefon, düşmelere karşı Gorilla Glass 3 cam ile korunuyor. 

Gücünü 1.4 GHz hızında çalışan Snapdragon 435 işlemcisinden alan akıllı telefon, kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkıyor. Grafik işlemcisi olarak Adreno 505 grafik biriminden güç alan GM 8, 4GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve 3GB RAM, 32 GB dahili hafıza olmak üzere iki ayrı versiyon ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

General Mobile GM 8 Özellikleri

Kamera performansı tarafında, 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 arka ve yine 13 megapiksellik bir ön kameraya sahip olan cihaz, 3075mAh gücündeki bir batarya ile birlikte geliyor. Bununla birlikte hem ön hem de arka kameranın yazılımsal olarak portre modunu (Bokeh etkili) desteklediğini de söyleyelim.

Telefonda dahili olarak sunulan Google Fotoğraflar uygulaması da kullanıcılara sınırsız sayıda fotoğraf ve videoyu yüksek kalitede, ücretsiz ve güvenli bir şekilde saklama imkânı tanıyor. 

General Mobile GM 8 Fiyatı Ne Kadar?

GM 8 Android One iki ayrı versiyon ile tüketicilere sunuluyor. General Mobile GM 8'in 3GB RAM, 32 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu 999 TL’ye; 4GB RAM, 64 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu ise 1099 TL'ye satılıyor.

General Mobile GM 8 Teknik Özellikleri

  • Boyutlar: 154.2 x 72.7 x 7.96 mm
  • Ağ: 4.5G, Cat7 300/150 Mbps, VoLTE, ViLTE, VoWifi
  • Ekran: 5.7″ İncell IPS HD+ (720 x 1440) 2.5D Corning Gorilla Glass
  • İşlemci ve CPU: Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435, 64bit Qcta Core 1.4 GHz
  • İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
  • Kamera: Arka / 13MP AF Dual Tone Flaşlı – Ön / 13MP FF flaşlı
  • Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v4.2, Micro USB
  • Hafıza: 4GB RAM + 64 GB Dahili Hafıza (128 GB'a kadar Micro SD desteği) ve 3GB RAM + 32GB Dahili Hafıza (128 GB'a kadar Micro SD desteği)
  • Pil: 3.075mAh
  • Sensör: Gyro, Accelerometer, Proximity, eCompass, Light
  • GPS: A-GPS,GLONASS
  • FM Radyo: Dahili FM Radyo alıcısı

General Mobile GM 8 Android One modelini nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. 

51:49 General Mobile GM 8 Kutu Açılımı - Kulaklık Olay Olmuş
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TEKNOLOJİ General Mobile GM 8'den Çarpıcı Reklam Filmi

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