Giyilebilir Telefon Nubia A Elimizde!

Barcelona Mobil Dünya Kongresi teknoloji turumuzda bu sefer enteresan biri ürünle karşınızdayız. Saat görünümünde akıllı telefon özelliklerini taşıyan Nubia A, esnek, bükülebilir ekranıyla dikkat çekiyor.

Nubia A (Alpha) inceleme videosu öncesinde, giyilebilir esnek ekranlı telefonun tüm detaylarıyla videosunu sizlere hazırladık. Nubia Alpha ön inceleme videosunda cihazın ekranına, kamerasına ve genel kullanım detaylarına yakından bakıyoruz.

Nubia A (Alpha) Teknik Özellikleri:

4-inç esnek OLED ekran @ 960x192px

Snapdragon Wear 2100 chipset

1GB RAM

8GB depolama

e-SIM destekliyor.

5MP kamera

Fitness takibi

Dahili hoparlörler

Dahili mikrofon

500mAh batarya

Nubia A (Alpha) Fiyatı:

Nubia A (Alpha) fiyatı 449 Euro. e-SIM'li versiyonunun fiyatı 549 Euro. Altın renginin fiyatı da 649 Euro. Nisan 2019'dan itibaren satışa sunulması planlanıyor. e-SIM'li model de 2019'un üçüncü çeyreğinde satışta olacak.