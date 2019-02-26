Giyilebilir Telefon Nubia A Elimizde!

Barcelona Mobil Dünya Kongresi teknoloji turumuzda bu sefer enteresan biri ürünle karşınızdayız. Saat görünümünde akıllı telefon özelliklerini taşıyan Nubia A, esnek, bükülebilir ekranıyla dikkat çekiyor.
Nubia A (Alpha) inceleme videosu öncesinde, giyilebilir esnek ekranlı telefonun tüm detaylarıyla videosunu sizlere hazırladık. Nubia Alpha ön inceleme videosunda cihazın ekranına, kamerasına ve genel kullanım detaylarına yakından bakıyoruz.
Nubia A (Alpha) Teknik Özellikleri:
- 4-inç esnek OLED ekran @ 960x192px
- Snapdragon Wear 2100 chipset
- 1GB RAM
- 8GB depolama
- e-SIM destekliyor.
- 5MP kamera
- Fitness takibi
- Dahili hoparlörler
- Dahili mikrofon
- 500mAh batarya
Nubia A (Alpha) Fiyatı:
Nubia A (Alpha) fiyatı 449 Euro. e-SIM'li versiyonunun fiyatı 549 Euro. Altın renginin fiyatı da 649 Euro. Nisan 2019'dan itibaren satışa sunulması planlanıyor. e-SIM'li model de 2019'un üçüncü çeyreğinde satışta olacak.
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