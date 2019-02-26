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Giyilebilir Telefon Nubia A Elimizde!

Erkan Calp
Erkan Calp - | inceleme
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Barcelona Mobil Dünya Kongresi teknoloji turumuzda bu sefer enteresan biri ürünle karşınızdayız. Saat görünümünde akıllı telefon özelliklerini taşıyan Nubia A, esnek, bükülebilir ekranıyla dikkat çekiyor.

Nubia A (Alpha) inceleme videosu öncesinde, giyilebilir esnek ekranlı telefonun tüm detaylarıyla videosunu sizlere hazırladık. Nubia Alpha ön inceleme videosunda cihazın ekranına, kamerasına ve genel kullanım detaylarına yakından bakıyoruz.

Nubia A (Alpha) Teknik Özellikleri:

  • 4-inç esnek OLED ekran @ 960x192px
  • Snapdragon Wear 2100 chipset
  • 1GB RAM
  • 8GB depolama
  • e-SIM destekliyor.
  • 5MP kamera
  • Fitness takibi
  • Dahili hoparlörler
  • Dahili mikrofon
  • 500mAh batarya

Nubia A (Alpha) Fiyatı:

Nubia A (Alpha) fiyatı 449 Euro. e-SIM'li versiyonunun fiyatı 549 Euro. Altın renginin fiyatı da 649 Euro. Nisan 2019'dan itibaren satışa sunulması planlanıyor. e-SIM'li model de 2019'un üçüncü çeyreğinde satışta olacak.

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