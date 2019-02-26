Xiaomi Mi 9 Explorer Ön İnceleme - Roket Gibi Telefon!

Barcelona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde teknoloji turumuza devam ediyoruz. Oldukça merak edilen bir telefon olduğunu düşündüğümüz Xiaomi’nin Mi 9 transparan versiyonu bulmuşken ön inceleme videosunu çekip sizlerle paylaşmak istedik. Geçtiğimiz senenin Mi 8 transparan modelinden çok daha gelişmiş bir model karşımızda.

Xiaomi Mi 9 Explorer inceleme videosu öncesinde Mobil Dünya kongresinde cihaza ilk bakış atıyoruz. Xiaomi Mi 9 Explorer ön inceleme videosunda cihazın teknik özellikleri, kamera özellikleri, fiyatı ve tasarımına yakından bakıyoruz.

Xiaomi Mi 9 Explorer Teknik Özellikleri:

Gövde: Alüminyum Çerçeve, Gorilla Glass 6 ön, Gorilla Glass 5 transparan benzeri arka

Alüminyum Çerçeve, Gorilla Glass 6 ön, Gorilla Glass 5 transparan benzeri arka Ekran: 6.39" Super AMOLED, 2,340x1,080px çözünürlük, 18.7:9, 402ppi; HDR 10 ve DCI-P3 uyumlu

6.39" Super AMOLED, 2,340x1,080px çözünürlük, 18.7:9, 402ppi; HDR 10 ve DCI-P3 uyumlu Üçlü Arka Kamera: Geniş - 48MP f/1.47, 1/2", 0.8µm piksel, lazer ve PDAF; Telefoto - 12MP, f/2.2 diyafram, 2x zoom; Ultra-geniş - 16MP, f/2.2 diyafram, 1.0µm pixel; [email protected]/30fps

Geniş - 48MP f/1.47, 1/2", 0.8µm piksel, lazer ve PDAF; Telefoto - 12MP, f/2.2 diyafram, 2x zoom; Ultra-geniş - 16MP, f/2.2 diyafram, 1.0µm pixel; [email protected]/30fps Ön Kamera: 20MP, 0.9µm pixel, f/2.0 diyafram; 1080p/30fps video kaydı

20MP, 0.9µm pixel, f/2.0 diyafram; 1080p/30fps video kaydı İşletim Sistemi: Android 9 Pie; MIUI 10

Android 9 Pie; MIUI 10 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855 Sekiz Çekirdek CPU (4x2.84 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 485 Silver), Adreno 640 GPU

Qualcomm Snapdragon 855 Sekiz Çekirdek CPU (4x2.84 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 485 Silver), Adreno 640 GPU Bellek: 12GB RAM; 256GB depolama; microSD slotu yok.

12GB RAM; 256GB depolama; microSD slotu yok. Batarya: 3,300mAh Li-Po; 27W kablolu (Charge Turbo) ve 20W kablosuz hızlı şarj

3,300mAh Li-Po; 27W kablolu (Charge Turbo) ve 20W kablosuz hızlı şarj Bağlantılar: Dual-SIM; LTE-A, 4-Band taşıyıcı toplama, Cat.16/13 (1Gbps/150Mbps); USB-C; Wi-Fi a/b/g/n/ac; dual-band GPS; Bluetooth 5.0

Dual-SIM; LTE-A, 4-Band taşıyıcı toplama, Cat.16/13 (1Gbps/150Mbps); USB-C; Wi-Fi a/b/g/n/ac; dual-band GPS; Bluetooth 5.0 Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu, 3.5mm jack yok.

Xiaomi Mi 9 Explorer Fiyatı:

Xiaomi Mi 9 Explorer, 530 Euro'dan Avrupa'da satışa çıkacak.