Gretel & Hansel Filminden Yeni Fragman

Günlerden bir gün Gretel ve Hansel ormanda kaybolurlar... Yollarını bulmak için çaresizce ormanda gezerken, karşılarına küçük bir kulübe çıkar ve olaylar gelişir. Yamyam cadı, iki küçük kardeş ve o tanıdık masal bir araya gelerek, bizlere bu sefer korku dolu anlar yaşatacaklar.

Grimm Kardeşler, yıllarca uğraşıp Alman halk masallarını topladıklarında, Hansel ve Gretel kardeşlerin hikayesinin uzun yıllar boyunca anlatılacağını muhtemelen tahmin etmemiştir. Hatta böylesine bir korku filmine konu olacağını dahil hayal edememiştir. Buna rağmen yakın zaman sonra vizyona girecek olan korku filmi Gretel & Hansel, izleyenlere iki küçük kardeşin hikayesini tüm vahşiliğiyle anlatmaya çalışmayı vaat etti. Gretel ve Hansel fragmanı ise filme dair önemli detaylar sunmasıyla dikkatleri çekti.

Gretel ve Hansel filminin yönetmen koltuğunda ise Şubat, Erosion, Soğuk Gece Gelir, I Am the Pretty Thing That Lives in the House ve Mutfak Sohbetleri yapımları ile tanınan Oz Perkins oturuyor. Gretel ve Hansel’in yapımcılığını ise La La Land ile 2017 yılında BAFTA kazanan Fred Berger ve 2013 yapımı Afflicted, Gece Yarısı, İsyan, ve Ruhlar Bölgesi yapımlarının yapımcısı olarak da tanınan Brian Kavanaugh-Jones üstleniyor.

Gretel rolünde IT filmlerinde gördüğümüz Sophia Lillis, Hansel rolünde ise küçük yaşta olmasına rağmen kestiği rollerle dikkat çeken Samuel Leakey olacak. Cadı rolünde ise Thor ve Sihirbazın Çırağı filmlerinden aklımızda kalan Alice Krige bulunacak.

31 Ocak itibarıyla vizyona girmesi beklenen Gretel & Hansel fragmanı ise hemen yukarıda yer alıyor. Şimdiden hatırlatmakta fayda var: Film gerilim düzeyi ile fragmanda dahi korkutmayı başarıyor.

