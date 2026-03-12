350 TL'lik En ucuz Bluetooth Hoparlörü İnceledik!

Türkiye'deki teknolojik ürün fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. TL'deki değer kaybı, enflasyon ve vergiler gibi nedenlerden kaynaklanan bu durum, insanların çoğunu istedikleri bir ürünün en ucuzunu almaya itiyor. Ancak bir şeyin en ucuzunu almak bazen paranızın çöpe gitmesi anlamına geliyor. Biz de kısa süre önce bunun önüne geçmek için söz konusu ürünleri alıp incelediğimiz bir seri başlattık. Bu serinin son konuğu ise 350 TL'lik Bluetooth hoparlör oldu.

350 TL'lik Bluetooth Hoparlör Zqs-1202 Tasarımı Nasıl?

Cihazda oldukça ucuz bir plastik kullanılmış. Üzerinde bir taşıma kayışı var ve kemerinize takıp gezdirebiliyorsunuz. Yine de cihazla ilgili her şey gibi bu kayışa da çok güvenmemek gerekiyor. Üst tarafında ses kontrolü, parça değiştirme ve aydınlatma modu tuşları bulunuyor.

RGB aydınlatma birkaç farklı mod sunuyor. Bunlar arasında sese tepki veren mod, renklerin sırayla değiştiği mod gibi seçenekler mevcut. Boyut olarak 5 watt'lık bir hoparlöre göre beklenenden biraz büyük. Aynı güçteki rakipleri genellikle daha kompakt oluyor.

Öte yandan Zqs-1202, sağlamlık konusunda biraz iddialı. Kafa hizasından düşürüldüğünde sert plastik sayesinde top gibi sekip hiçbir hasar almıyor. Dayanıklılık konusunda beklentilerin üzerinde denebilir. Yine de uzun vadeli kullanım için çok da iddialı olmamak lazım.

Zqs-1202 Ses Kalitesi Fiyatına Göre Yeterli mi?

Bas performansı sıfır, orta tonlar da zayıf. Duyduğunuz sesin büyük bölümü tiz frekanslardan oluşuyor. Ancak burada bir sürpriz var. Tiz sesler beklenenin çok üzerinde bir netlik sunuyor. Bu fiyat bandında parazitli ve gürültülü bir ses beklentisi oldukça yaygın olsa da cihaz gerçekten temiz bir ses çıkışı veriyor.

Ses seviyesi de oldukça yüksek. Açık alanda bile insan sesini bastıracak düzeyde. Teknik detaylara bakıldığında 500 mAh batarya, 3 saatlik şarj süresi ve yüzde 80 ses seviyesinde yaklaşık 2 saatlik kullanım süresi sunuyor.

Zqs-1202 350 TL'ye Değer mi?

Telefonun şarj kablosunun bile 100-150 TL'ye satıldığı bir dönemde 350 TL'ye bir Bluetooth hoparlör almak, beklentilerinizi doğru tuttuğunuz sürece mantıklı bir tercih olabilir. Yıllarca kullanacağınız, bas performansıyla sizi şaşırtacak bir cihaz değil bu. Ama piknikte, parkta ya da evde telefonun hoparlöründen kat kat yüksek ve temiz ses almak istiyorsanız parasının hakkını veren bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.