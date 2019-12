Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted, VR Cihazı Olmadan Oynanabilecek

Normal haliyle yüreklere korku saldığı yetmezmiş gibi Five Nights at Freddy's serisi için bir de sanal gerçeklik oyunu geliştirilmişti. Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted adıyla bu yıl satışa sunulmuş olan oyun, aynı zamanda serinin güncel oyunu konumunda da bulunuyor. Eğer bir sanal gerçeklik cihazınız yoksa ve bu oyunu oynayamadığınız için üzülüyorsanız, bu haberimiz ile sevineceksiniz.

Geliştirici Steel Wool Studios yakın bir zaman önce yeni bir açıklama yaptı. 17 Aralık 2019 Salı günü Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted için yeni bir güncelleme yayınlayacak. Bu güncelleme ile sanal gerçeklik cihazı olmadan oynayabilmenizi sağlayacak olan Flat modu eklenecek oyuna.

Steel Wool Studios tarafından söylenene bakılırsa, sanal gerçeklik versiyonunun basit bir 2B uyarlaması olmaması için oldukça özverili bir çalışma gerçekleştirilmiş. Bu bağlamda da oyundaki kameralar ve kontroller Flat modu ile tam uyumlu çalışacak hale getirilmiş. Elbette ne kadar başarılı olunduğunu oynarken daha iyi göreceğiz.

Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted şu an için sadece PlayStation 4 ve PC (HTC Vive ve Oculus Rift) platformlarına mevcut ama Flat modunun da devreye girmesi ile yakında diğer platformlarda da görebileceğimiz söyleniyor. Diğer platformlar ise büyük ihtimalle Stadia, Switch ve Xbox One olacaklar.

Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted konusu

Oyunun konusu bir dizi davadan sonra imajını düzeltmeye çalışan Fazbear Entertainment şirketinin etrafında dönüyor. Oynanış olarak, Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted oyununda serinin aşina olduğumuz düşmanlarının saldırılarından kaçacağınız ve tehlikeli bakım görevlerini icra edeceğiniz mini oyunlara odaklanılıyor.