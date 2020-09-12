  1. Tamindir
  2. Video
  3. Tamindir TV
  4. HarmonyOS Sektörü Değiştirecek! - Huawei Bomba Gibi Geliyor!

HarmonyOS Sektörü Değiştirecek! - Huawei Bomba Gibi Geliyor!

Huawei düzenlediği geliştirici konferansında yeni teknolojilerini ve yeni ürünlerini tanıttı. Detaylar videomuzda.

Emre Fırtına
Emre Fırtına -
Abone Ol

HarmonyOS huawei tarafından geliştirilen işletim sistemi Huawei Geliştirici Konferansı'nda bu sene çok daha gelişmiş olarak karşımıza çıktı. Huawei HarmonyOS işletim sisteminin akıllı telefonlara da geleceğini açıkladı.

2020 Huawei Geliştirici Konferansı'nda Tanıtılanlar!

Huawei Geliştirici Konferansı'nda sadece HarmonyOS 2.0 hakkında açıklama yapmayan firma aynı zamanda Huawei Freebuds Pro, Huawei Matebook X modeli dizüstü bilgisayarlarının yeni modellerini, Huawei Watch Fit akıllı saatini, Huawei Watch GT 2 Pro modeli akıllı saatini ve çok daha fazlasını bizlerle buluşturdu.

Huawei FreeBuds Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı TEKNOLOJİ Huawei FreeBuds Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei Watch GT 2 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı TEKNOLOJİ Huawei Watch GT 2 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei MateBook X Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı TEKNOLOJİ Huawei MateBook X Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Bu videoda Huawei Geliştirici Konferansı'nın tüm detaylarını bulabilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz.

Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz. Ayrıca Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan katılabilirsiniz.

ETİKETLER : huawei

YORUMLAR