HarmonyOS Sektörü Değiştirecek! - Huawei Bomba Gibi Geliyor!

HarmonyOS huawei tarafından geliştirilen işletim sistemi Huawei Geliştirici Konferansı'nda bu sene çok daha gelişmiş olarak karşımıza çıktı. Huawei HarmonyOS işletim sisteminin akıllı telefonlara da geleceğini açıkladı.

2020 Huawei Geliştirici Konferansı'nda Tanıtılanlar!

Huawei Geliştirici Konferansı'nda sadece HarmonyOS 2.0 hakkında açıklama yapmayan firma aynı zamanda Huawei Freebuds Pro, Huawei Matebook X modeli dizüstü bilgisayarlarının yeni modellerini, Huawei Watch Fit akıllı saatini, Huawei Watch GT 2 Pro modeli akıllı saatini ve çok daha fazlasını bizlerle buluşturdu.

Bu videoda Huawei Geliştirici Konferansı'nın tüm detaylarını bulabilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz.

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