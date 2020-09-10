Huawei MateBook X Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei yeni dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. Huawei MateBook X özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte Huawei MateBook X özellikleri ve fiyatı.

Huawei MateBook X Özellikleri

Yalnızca 1 kg ağırlığındaki hafif dizüstü bilgisayarın en kalın bölümü yalnızca 13,6 mm ve bir A4 kağıttan daha küçük. Böylece kullanıcılar Huawei MateBook X'i kolayca bir sırt çantasına koyarak yanlarında taşıyabilmekte.

Yeni Huawei MateBook X, sürükleyici bir izleme deneyimi ve çarpıcı görüntü kalitesi için çerçevesiz bir tasarım sunan 3K Sonsuz FullView Ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayar. Ekran ayrıca, kullanıcıların bir akıllı telefonda olduğu gibi, ekranda üç parmakla aşağı kaydırarak hızlı bir şekilde ekran görüntüsü almasını sağlayan Parmak Hareketleri Ekran Görüntüsü gibi hareket desteğiyle çoklu dokunma özelliğine sahip.

10. Nesil Intel Core işlemci ile güçlendirilen yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar, günlük görevler için gereken performansı fazlasıyla sunuyor. Dokunmatik yüzey, daha iyi kullanım kolaylığı için önceki nesle kıyasla yüzde 26 daha büyük ve tam dokunsal geribildirim sunmak için Huawei Free Touch özelliğine sahip.

Çoklu Ekran İş Birliği, HUAWEI MateBook X'e çok yönlülük ekleyerek kullanıcıların aynı anda birden fazla cihazın yeteneklerinden daha sorunsuz bir şekilde yararlanmasına olanak tanıyor. Artık geliştirilmiş dokunmatik yüzeye gömülü Huawei Share etiketi ile özelliğe erişmek her zamankinden daha kolay.

Kullanıcılar hem bilgisayarı hem de eşleştirilmiş bir akıllı telefonu tek bir ekranda kontrol edebiliyor, dizüstü bilgisayarda görüntülü veya sesli aramalar yapabiliyor, dosyaları cihazlar arasında aktarabiliyor ve hatta akıllı telefona kaydedilen dosyaları doğrudan bilgisayarı kullanarak düzenleyebiliyor. Huawei akıllı telefon kullanıcıları, dizüstü bilgisayarlarını internete bağlamak için Instant Hotspot'tan da yararlanabiliyorlar.

HUAWEI MateBook X, daha hızlı bağlantı ve daha iyi üretkenlik için Wi-Fi 5'ten üç kat daha hızlı olan Wi-Fi 6'yı destekleyen ilk Huawei dizüstü bilgisayar.

Huawei MateBook X Fiyatı

Hemen aşağıda yer alan görselden cihazların fiyatına ulaşabilirsiniz. MateBook X'in ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.