Huawei FreeBuds Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Meraklea beklenen Huawei FreeBuds Pro tanıtıldı. Huawei FreeBuds Pro özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte Huawei FreeBuds Pro özellikleri ve fiyatı.

Huawei FreeBuds Pro Özellikleri

Dinamik gürültü engelleme özelliğine sahip olan Huawei FreeBuds Pro, kısmen köşeli yenilenmiş bir tasarımla birlikte geliyor. Bluetooth 5.2 teknolojisine sahip olan Huawei FreeBuds Pro, şarjlı kutusu olmadan yani yeniden şarj edilmeden 7 saat dayanmakta.

Ş arj kutusu ile birlikte ise 30 saate kadar dayanabiliyor. Kulaklıkların t am şarj süresinin 40 dakika olduğu açıklandı. Gürültü engellemeyi kullanırken, kulaklıklardan 4,5 saate kadar dinleme süresi elde edilebilmekte.

Cihaz Kirin A1 yonga setinden güç almakta. FreeBuds Pro her tür kulağa uyum sağlamak için küçük, orta ve büyük uçlarla birlikte gelmekte. Her iki kulaklığın da dışa bakan tarafında oynatmayı ve sesi kontrol etmek için görünür bir sensör bulunmakta.

Huawei, FreeBuds Pro'nun aktif gürültü engelleyicisinin artık 40dB'ye kadar ortam sesini yok edebileceğini söyledi

Huawei FreeBuds Pro Fiyatı

Huawei FreeBuds Pro'nun fiyatının 199 euro olduğu açıklandı. 199 euro şu anda vergiler hariç 1.758 TL'ye tekabül ediyor.