Huawei Watch GT 2 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei Watch GT 2 Pro hakkında gelen sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Huawei Watch GT 2 Pro özellikleri ve fiyatı resmi olarak açıklandı. İşte Huawei Watch GT 2 Pro özellikleri ve fiyatı.

Huawei Watch GT 2 Pro Özellikleri

Huawei Watch GT 2 Pro, 454 x 454 çözünürlüğe ve Safir Cam yüzeye sahip 1,39 inç dairesel OLED ekran ile gelmekte. Sport ve klasik olmak üzere saatin iki farklı versiyonu bulunmakta. Kablosuz şarj desteği bulunan Watch GT 2 Pro, 4GB dahili depolama alanına sahip.

455 mAh bataryadan beslenen cihaz 5 ATM'e kadar su geçirmiyor. Huawei cihazın bataryasının 14 güne kadar dayandığı bilgisini verdi. Watch GT 2 Pro, kalp atış hızı ve kan oksijen doygunluğunu izleyebilmekte.

Fitness aktivitelerini takip edebilen akıllı saatte 100'den fazla egzersiz modunun olduğu söylenmekte. Hemen aşağıdan cihazın tasarımına bakabilirsiniz.

Huawei Watch GT 2 Pro Fiyatı

Huawei Watch GT 2 Pro'nun klasik versiyonun fiyatının 349 euro, sport versiyonun ise 329 euro olduğu açıklandı.