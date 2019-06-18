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Huawei P30 İnceleme - P30 Pro'dan İyi Mi?

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Huawei P30 inceleme videosunda Huawei tarafından lansmanı yapılan P30 ailesinin ortanca üyesi olan modeli tüm detaylarıyla inceliyoruz. Videoda P30 incelemesinin yanında P30 Pro ile karşılaştırmaları, Mate 20 Pro ile kıyaslamaları bulmanız mümkün. Huawei P30 özellikle sunduğu üstün fotoğraf kalitesiyle dikkat çeken bir model olmayı başarıyor. 

Huawei P30 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.1 inç, Full HD+, 1080 x 2340 piksel, 442 ppi Piksel Yoğunluğu
İşlemci: HiSilicon Kirin 980 
Grafik İşlemcisi: Mali G76 MP10
RAM: 6 GB RAM
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 40 MP, f/1.8, 27mm (Geniş), 1/1.7″, PDAF/Laser AF + 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF/Laser AF + 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, 3x optik zum
Ön Kamera: 32 MP, f/2.0, (wide)
Pil: 3650 mAh
İşletim Sistemi: Android 9 Pie, EMUI 9.1

Huawei P30 Türkiye Fiyatı

Huawei P30, 5700 TL civarlarından satışa çıksa da şu sıralar daha uygun fiyatlara bulunabiliyor.

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