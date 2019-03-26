Huawei P30 Ön İnceleme - Bu Renk Başka Yerde Yok!

Huawei P30 inceleme videosu öncesinde ön inceleme videosunda beklenen telefonun tüm detaylarını sizlere aktarıyoruz. Huawei P30 ön inceleme videosunda cihazın teknik özellikleri, dual video özellikleri ve çok daha fazlası sizi bekliyor.
Huawei P30 Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Huawei EMUI 9.1 ile özelleştirilmiş Android 9 Pie
- Ekran: 6.1" OLED, 1080 x 2340 px, 422 ppi
- Biyometrik: Ekran içi parmak izi (optik)
- İşlemci: Kirin 980
- Bellek: 6GB / 8GB
- Depolama: 128GB + nanoSD card
- Ana Arka Kamera: 40MP SuperSpectrum - 27mm, f/1.8, OIS
- İkinci Arka Kamera: 8MP 3x telefoto - 80mm, f/2.4, OIS
- Diğer Arka Kameralar: 16MP ultra geniş - 17mm, f/2.2
- Ön Kamera: 32MP, f/2.0
- Batarya: 3650 mAh
- Şarj: USB-C, 22.5-watt kutu içi adaptör, Kablosuz şarj yok
- Diğer: IP53, 3.5mm kulaklık girişi var
Huawei P30 Fiyatı
Huawei P30 Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Cihazın yurt dışı fiyatı: 750€.
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