Huawei P30 Ön İnceleme - Bu Renk Başka Yerde Yok!

Huawei P30 inceleme videosu öncesinde ön inceleme videosunda beklenen telefonun tüm detaylarını sizlere aktarıyoruz. Huawei P30 ön inceleme videosunda cihazın teknik özellikleri, dual video özellikleri ve çok daha fazlası sizi bekliyor.

Huawei P30 Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi: Huawei EMUI 9.1 ile özelleştirilmiş Android 9 Pie

Huawei EMUI 9.1 ile özelleştirilmiş Android 9 Pie Ekran: 6.1" OLED, 1080 x 2340 px, 422 ppi

6.1" OLED, 1080 x 2340 px, 422 ppi Biyometrik: Ekran içi parmak izi (optik)

Ekran içi parmak izi (optik) İşlemci: Kirin 980

Kirin 980 Bellek: 6GB / 8GB

6GB / 8GB Depolama: 128GB + nanoSD card

128GB + nanoSD card Ana Arka Kamera: 40MP SuperSpectrum - 27mm, f/1.8, OIS

40MP SuperSpectrum - 27mm, f/1.8, OIS İkinci Arka Kamera: 8MP 3x telefoto - 80mm, f/2.4, OIS

8MP 3x telefoto - 80mm, f/2.4, OIS Diğer Arka Kameralar: 16MP ultra geniş - 17mm, f/2.2

16MP ultra geniş - 17mm, f/2.2 Ön Kamera: 32MP, f/2.0

32MP, f/2.0 Batarya: 3650 mAh

3650 mAh Şarj: USB-C, 22.5-watt kutu içi adaptör, Kablosuz şarj yok

USB-C, 22.5-watt kutu içi adaptör, Kablosuz şarj yok Diğer: IP53, 3.5mm kulaklık girişi var

Huawei P30 Fiyatı

Huawei P30 Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Cihazın yurt dışı fiyatı: 750€.