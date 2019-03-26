  1. Tamindir
  2. Video
  3. inceleme
  4. Huawei P30 Ön İnceleme - Bu Renk Başka Yerde Yok!

Huawei P30 Ön İnceleme - Bu Renk Başka Yerde Yok!

Erkan Calp
Erkan Calp - | inceleme
Abone Ol

Huawei P30 inceleme videosu öncesinde ön inceleme videosunda beklenen telefonun tüm detaylarını sizlere aktarıyoruz. Huawei P30 ön inceleme videosunda cihazın teknik özellikleri, dual video özellikleri ve çok daha fazlası sizi bekliyor.

Huawei P30 Teknik Özellikleri

  • İşletim Sistemi: Huawei EMUI 9.1 ile özelleştirilmiş Android 9 Pie
  • Ekran: 6.1" OLED, 1080 x 2340 px, 422 ppi
  • Biyometrik: Ekran içi parmak izi (optik)
  • İşlemci: Kirin 980
  • Bellek: 6GB / 8GB
  • Depolama: 128GB + nanoSD card
  • Ana Arka Kamera: 40MP SuperSpectrum - 27mm, f/1.8, OIS
  • İkinci Arka Kamera: 8MP 3x telefoto - 80mm, f/2.4, OIS
  • Diğer Arka Kameralar: 16MP ultra geniş - 17mm, f/2.2
  • Ön Kamera: 32MP, f/2.0
  • Batarya: 3650 mAh
  • Şarj: USB-C, 22.5-watt kutu içi adaptör, Kablosuz şarj yok
  • Diğer: IP53, 3.5mm kulaklık girişi var

Huawei P30 Fiyatı

Huawei P30 Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Cihazın yurt dışı fiyatı: 750€.

07:00 Huawei P30 Pro Kutu Açılımı ve Ön İnceleme! - 50X Zoom!
İnceleme Huawei P30 Pro Kutu Açılımı ve Ön İnceleme! - 50X Zoom!
 
09:00 Huawei P Smart 2019 İnceleme - Fiyat 1850 TL Oldu!
İnceleme Huawei P Smart 2019 İnceleme - Fiyat 1850 TL Oldu!
 
02:00 Huawei Mate 20 Lite inceleme - Müdür Yardımcısı Gibi Telefon!
İnceleme Huawei Mate 20 Lite inceleme - Müdür Yardımcısı Gibi Telefon!

ETİKETLER : huawei huawei p30

YORUMLAR