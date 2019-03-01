Huawei P30 Serisi Hakkında BOMBA Açıklama!

Erkan Calp - | Mobil
Mobil Dünya Kongresi (MWC) bitişinde Huawei Türkiye Ürün Müdürü Kaan Arlı'ya hem yeni ürünleri Matebook Pro X'i ve Mate X'i sorduk hem de önümüzdeki ay tanıtılacak olan Huawei P30 ürünleri hakkında biraz sıkıştırdık :)
Huawei P30 Pro (Beklenen) Teknik Özellikleri
- 6.5 inç, 1080x2340, 396ppi, 19.5:9, OLED, damla çentikli ekran
- HiSilicon Kirin 980 sekiz çekirdek (2.6 GHz, Dual core, Cortex A76 + 1.92 GHz, Dual core, Cortex A76 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A53)
- 8GB bellek, 128GB depolama
- 40+20+13+5 MP kamera
- 4300 mAh batarya
- Ekrana gömülü parmak izi okuyucu
- Android Pie
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