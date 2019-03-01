Huawei P30 Serisi Hakkında BOMBA Açıklama!

Mobil Dünya Kongresi (MWC) bitişinde Huawei Türkiye Ürün Müdürü Kaan Arlı'ya hem yeni ürünleri Matebook Pro X'i ve Mate X'i sorduk hem de önümüzdeki ay tanıtılacak olan Huawei P30 ürünleri hakkında biraz sıkıştırdık :)

Huawei P30 Pro (Beklenen) Teknik Özellikleri