Huawei P30'un Lansman Tarihi Resmen Belli Oldu

Huawei, satış rekorları kıran amiral gemisi P20’yi piyasaya sürmesinden bir yıl sonra, yeni alametifarikası Huawei P30’u tüm dünyaya tanıtmak için Fransa’nın başkenti Paris’e geri dönüyor. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, lansman tarihi resmen açıklandı: 26 Mart.

Huawei, ABD’nin uluslararası alandaki baskısına rağmen yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Barcelona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’ni (MWC) pas geçecek olan Çinli teknoloji devi, merakla beklenen yeni amiral gemisi Huawei P30’u Fransa’nın başkenti Paris’te düzenleyeceği lansmanda tanıtacak.

ABD başta olmak üzere birçok Batı ülkesinde yaşadığı yasal problemlere rağmen dünyadaki en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda olan Huawei, Apple’ın ardından Samsung’u da geçmek istiyor. Şirketin bu hedefe ulaşmanın anahtarlarından birisi de P30’un göstereceği performans olacak.

Rules were made to be rewritten. Paris, 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/hFzZI3pVYr