Huawei P30'un Lansman Tarihi Resmen Belli Oldu

Huawei, satış rekorları kıran amiral gemisi P20’yi piyasaya sürmesinden bir yıl sonra, yeni alametifarikası Huawei P30’u tüm dünyaya tanıtmak için Fransa’nın başkenti Paris’e geri dönüyor. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, lansman tarihi resmen açıklandı: 26 Mart.

Huawei, ABD’nin uluslararası alandaki baskısına rağmen yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Barcelona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’ni (MWC) pas geçecek olan Çinli teknoloji devi, merakla beklenen yeni amiral gemisi Huawei P30’u Fransa’nın başkenti Paris’te düzenleyeceği lansmanda tanıtacak.

ABD başta olmak üzere birçok Batı ülkesinde yaşadığı yasal problemlere rağmen dünyadaki en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda olan Huawei, Apple’ın ardından Samsung’u da geçmek istiyor. Şirketin bu hedefe ulaşmanın anahtarlarından birisi de P30’un göstereceği performans olacak.

Bugün Huawei’nin resmi Twitter hesabı tarafından yapılan paylaşımda, lansman tarihinin 26 Mart olduğu belirtildi. 10 saniye uzunluğundaki videoda, Eyfel Kulesi, Arc de Triomphe ve Notre-Dame de Paris gibi şehrin ikonik yapılarından kesitler sunan Çinli şirket, 26 Mart tarihinde “kuralların yeniden yazılacağını” söylüyor.

Huawei P30 modelinden gelen son raporlar, telefonun üçlü kamera kurulumuna sahip olabileceğini; Pro modelinde ise bu sayının dörde kadar yükseldiğini işaret ediyor.

Öte yandan Huawei’in, Barcelona’daki MWC 2019’da katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonunu vitrine çıkarması bekleniyor.

Dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı olan MWC, 25 Şubat Cumartesi günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.