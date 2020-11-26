Steve Jobs Olsa Böyle Olmazdı! - iPhone 12 Maliyeti Ne Kadar? (Video)

iPhone 12 maliyeti ne kadar? iPhone 12 Pro maliyeti ne kadar? Bu iki cihazın üretiminin ne kadar mal olduğu belli oldu. Detaylar yukarıdaki videomuzda. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

iPhone 12 Maliyeti Ne Kadar?

Aktarılan bilgiye göre, iPhone 12 Pro bileşenleri 406 dolara mal oldu. 406 dolar şu anki kur ile 3.226 TL'ye tekabül ediyor. iPhone 12 Pro'nun 3.226 TL'ye mal olduğunu söyleyebiliriz. iPhone 12 Pro Türkiye fiyatı geçtiğimiz günlerde 14.999 TL TL olarak açıklanmıştı.

iPhone 12 Pro Özellikleri

A14 Bionic’i 6 GB RAM ile harmanlayan iPhone 12 Pro diğer modellere nazaran 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri sunuyor. iPhone 12 gibi 6,1 inç boyutunda OLED ekranla birlikte gelen modelin kamera tarafında çok daha iddialı bir duruş sergilediğini görüyoruz. Bu noktada arkada 0 MP + 0 MP + 0 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu ve buna eşlik eden LiDAR Sensör bulunuyor. LiDAR Sensör özellikle artırılmış gerçeklik adına önemli bir özellik olarak öne çıkıyor. iPhone 12 Özellikleri

Bu senenin en çok satılan modeli iPhone 11’in halefi olan iPhone 12, aslında iPhone 12 Mini ile oldukça benzer özelliklere sahip ancak daha büyük ekranlı bir model arayanlara hitap ediyor. Tıpkı iPhone 12 Mini gibi iPhone 12 de A14 Bionic işlemci ile geliyor ve bu işlemci 4 GB RAM ile destekleniyor. Yine iPhone 12’de de 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri sunuluyor.

iPhone 12 Serisi Türkiye Fiyatları Ne Kadar?

iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları şu şekilde: