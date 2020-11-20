iPhone 12 Türkiye Fiyatı Açıklandı! iPhone 12 Ne Kadar? İşte Fiyatlar

Geçtiğimiz günlerde Apple tarafından düzenlenen Hi Speed etkinliğinde tanıtılan iPhone 12 serisi ön siparişe açıldı. iPhone 12 Türkiye fiyatı belli oldu. iPhone 12 ne kadar? iPhone 12 Türkiye fiyatı nedir? Merak edilenler haberimizde. iPhone 12 kaç TL?
iPhone 12 Türkiye Fiyatı Ne? iPhone 12 Ne Kadar?
Apple Store'a güncelleme yapıldı ve iPhone 12 Türkiye fiyatı açıklandı. iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları şu şekilde:
|Model
|64GB
|128GB
|256GB
|512GB
|Apple iPhone 12 Mini
|9.999 TL
|10.999 TL
|11.999 TL
|-
|Apple iPhone 12
|10.999 TL
|11.999 TL
|12.999 TL
|-
|Apple iPhone 12 Pro
|-
|14.999 TL
|15.999 TL
|17.999 TL
|Apple iPhone 12 Pro Max
|-
|16.999 TL
|17.999TL
|19.999 TL
iPhone 12 Türkiye fiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatları nasıl buldunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!
iPhone 12 serisinin özelliklerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
iPhone 12 Mini Özellikleri
- İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
- Ekran Boyutu: 5.4 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED (Super Retina XDR)
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 2,227 mAh
- Konnektör: Lightning
iPhone 12 Özellikleri
- İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
- Ekran Boyutu: 6,1 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 2,775 mAh
- Konnektör: Lightning
iPhone 12 Pro Özellikleri
- İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Ekran Boyutu: 6,1 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR Sensör
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 2,775 mAh
- Konnektör: Lightning
iPhone 12 Pro Max Özellikleri
- İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR Sensör
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 3,687 mAh
- Konnektör: Lightning
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