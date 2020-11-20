  1. Tamindir
  2. Blog
  3. Mobil
  4. iPhone 12 Türkiye Fiyatı Açıklandı! iPhone 12 Ne Kadar? İşte Fiyatlar

iPhone 12 Türkiye Fiyatı Açıklandı! iPhone 12 Ne Kadar? İşte Fiyatlar

iPhone 12 Türkiye fiyatı resmi olarak açıklandı. iPhone 12 ne kadar? İşte iPhone 12 Türkiye fiyatı.

iphone-12-turkiye-fiyati
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Geçtiğimiz günlerde Apple tarafından düzenlenen Hi Speed etkinliğinde tanıtılan iPhone 12 serisi ön siparişe açıldı. iPhone 12 Türkiye fiyatı belli oldu. iPhone 12 ne kadar? iPhone 12 Türkiye fiyatı nedir? Merak edilenler haberimizde. iPhone 12 kaç TL?

iPhone 12 Türkiye Fiyatı Ne? iPhone 12 Ne Kadar?

Apple Store'a güncelleme yapıldı ve iPhone 12 Türkiye fiyatı açıklandı. iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları şu şekilde:

Model 64GB 128GB 256GB 512GB
Apple iPhone 12 Mini 9.999 TL 10.999 TL 11.999 TL -
Apple iPhone 12 10.999 TL 11.999 TL 12.999 TL -
Apple iPhone 12 Pro - 14.999 TL 15.999 TL 17.999 TL
Apple iPhone 12 Pro Max - 16.999 TL 17.999TL 19.999 TL

iphone-12-turkiye-fiyati-ne-iphone-12-ne-kadar5

iphone-12-turkiye-fiyati-ne-iphone-12-ne-kadar6

iphone-12-turkiye-fiyati-ne-iphone-12-ne-kadar

05:00 iPhone 12 Almamak için 5 Sebep! (Video)
Tamindir TV iPhone 12 Almamak için 5 Sebep! (Video)

iPhone 11 vs iPhone 12 Kıyaslaması: Yükseltmeye Değer mi? MOBİL iPhone 11 vs iPhone 12 Kıyaslaması: Yükseltmeye Değer mi?

iPhone 12 Türkiye fiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatları nasıl buldunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

iPhone 12 serisinin özelliklerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iPhone 12 Mini Özellikleri

  • İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
  • Ekran Boyutu: 5.4 inç
  • Ekran Teknolojisi: OLED (Super Retina XDR)
  • Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
  • Arka Kamera: 12 MP + 12 MP 
  • Ön Kamera: 12 MP
  • Batarya: 2,227  mAh
  • Konnektör: Lightning

iPhone 12 Özellikleri 

  • İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
  • Ekran Boyutu: 6,1 inç
  • Ekran Teknolojisi: OLED
  • Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
  • Arka Kamera: 12 MP + 12 MP 
  • Ön Kamera: 12 MP
  • Batarya: 2,775  mAh
  • Konnektör: Lightning

iPhone 12 Pro Özellikleri

  • İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
  • Ekran Boyutu: 6,1 inç
  • Ekran Teknolojisi: OLED
  • Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
  • Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR Sensör
  • Ön Kamera: 12 MP
  • Batarya: 2,775  mAh
  • Konnektör: Lightning

iPhone 12 Pro Max Özellikleri

  • İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
  • Ekran Boyutu: 6,7 inç
  • Ekran Teknolojisi: OLED
  • Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
  • Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR Sensör
  • Ön Kamera: 12 MP
  • Batarya: 3,687  mAh
  • Konnektör: Lightning

YORUMLAR