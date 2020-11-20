iPhone 12 Türkiye Fiyatı Açıklandı! iPhone 12 Ne Kadar? İşte Fiyatlar

Geçtiğimiz günlerde Apple tarafından düzenlenen Hi Speed etkinliğinde tanıtılan iPhone 12 serisi ön siparişe açıldı. iPhone 12 Türkiye fiyatı belli oldu. iPhone 12 ne kadar? iPhone 12 Türkiye fiyatı nedir? Merak edilenler haberimizde. iPhone 12 kaç TL?

iPhone 12 Türkiye Fiyatı Ne? iPhone 12 Ne Kadar?

Apple Store'a güncelleme yapıldı ve iPhone 12 Türkiye fiyatı açıklandı. iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları şu şekilde:

Model 64GB 128GB 256GB 512GB Apple iPhone 12 Mini 9.999 TL 10.999 TL 11.999 TL - Apple iPhone 12 10.999 TL 11.999 TL 12.999 TL - Apple iPhone 12 Pro - 14.999 TL 15.999 TL 17.999 TL Apple iPhone 12 Pro Max - 16.999 TL 17.999TL 19.999 TL

iPhone 12 Türkiye fiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatları nasıl buldunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

iPhone 12 serisinin özelliklerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iPhone 12 Mini Özellikleri

İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)

Apple A14 Bionic (5nm) Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Ekran Boyutu: 5.4 inç

5.4 inç Ekran Teknolojisi: OLED (Super Retina XDR)

OLED (Super Retina XDR) Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 2,227 mAh

2,227 mAh Konnektör: Lightning

iPhone 12 Özellikleri

İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)

Apple A14 Bionic (5nm) Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Ekran Boyutu: 6,1 inç

6,1 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 2,775 mAh

2,775 mAh Konnektör: Lightning

iPhone 12 Pro Özellikleri

İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)

Apple A14 Bionic (5nm) Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Ekran Boyutu: 6,1 inç

6,1 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera : 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR Sensör

: 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR Sensör Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 2,775 mAh

2,775 mAh Konnektör: Lightning

iPhone 12 Pro Max Özellikleri