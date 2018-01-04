iPhone'lar Yavaşlatılıyor! - APPLE'DAN ÖZÜR İNDİRİMİ!

Apple, geçen hafta yaptığı açıklamayla iPhone modellerini yavaşlattığını doğruladı. Yayınladığı her yeni iOS güncellemesiyle birlikte cihazların işlemcisini yavaşlatan şirket, eski cihazlarından önemli ölçüde bir performans gücü götürüyor. Cupertino merkezli teknoloji devi, büyük bir tepkiyle karşılanan itiraftan sonra kullanıcıların mağduriyetlerini az da olsa giderebilmek adına iPhone ünitelerindeki pilleri uygun bir fiyata değiştireceğini açıkladı. Apple'ın yaptığı açıklamanın ayrıntılarını ve iPhone pil değişiminin ücretinin detaylarını bu videoda anlattık.

Geçen hafta ortaya çıkan gerçekten sonra Apple'a art arda davalar açılmaya başlandı. Çoğu ABD vatandaşları tarafından olmak üzere şu ana kadar tam sekiz dava açıldı. Birçok kullanıcı Apple'ın, eski telefonları batarya odaklı yavaşlattığını ve müşterileri yeni modeller almaya zorlandığını iddia ediliyor.

iPhone Batarya (Pil) Değişim Programı

Teknoloji dünyasına bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Apple'ın nasıl bir yol izleyeceği büyük bir merak konusuydu. Şirket, kullanıcılardan özür mahiyetinde iPhone ünitelerindeki pilleri uygun bir fiyata değiştireceğini açıkladı. Apple, garanti kapsamı dışındaki iPhone'ların pil değişimi için normalde 79 dolar ücret talep ediyor; fakat 'Batarya (Pil) Değişimi Programı' çerçevesinde kullanıcılardan özür belirtisi olarak sadece 29 dolar alınacak.

Peki, Türkiye'de iPhone batarya değişim ücreti ne kadar? Apple, durumdan etkilenen kullanıcıların iPhone bataryalarını 129 TL'ye değiştireceğini açıkladı. Bununla birlikte iPhone batarya değişimi ücreti tüm modelleri kapsamıyor. iPhone 6 ve sonraki modellerden birine sahipseniz Apple Türkiye Mağazası veya Pupa gibi Apple tarafından yetkilendirilmiş servislere cihazınızı götürerek bu programdan faydalanabilirsiniz.