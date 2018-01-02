iPhone Batarya (Pil) Değişim Programı Türkiye'de Başladı

Apple, eski model iPhone’ları yavaşlattığını kabul etmiş ve tüm kullanıcılardan özür dileyerek pil değişim ücretinde indirim uygulamıştı. Türkiye’de 129 TL olarak ücretlendirilen iPhone pil değişim servisi başlatıldı. Peki, iPhone pil değişim programı hangi modelleri kapsıyor? Detaylar haberimizde.

Apple’ın her yeni iPhone tanıttığında, iOS sürümü çıkardığında eski modelleri bilinçli olarak yavaşlattığını son kullanıcı olarak biliyorduk. Geçtiğimiz haftalarda Apple, bataryanın sağlığının korunabilmesi açısından telefonları bilerek yavaşlattığını itiraf etti ve uzun bir özür yazısı yayınladı. Apple’ın iPhone bataryaları ve performans hakkında müşterilerine hazırladığı özür yazısında, son kullanıcıları ilgilendiren kısım ise iPhone garanti dışı pil değişim ücretinde yapılan indirim.

Yurt dışında 29 $, ülkemizde 129 TL olarak belirlenen iPhone batarya değişimi ücreti tüm modelleri kapsamıyor. iPhone 6 ve sonraki modellerden birine sahipseniz Apple Türkiye Mağazası veya Pupa gibi Apple tarafından yetkilendirilmiş servislere cihazınızı götürerek bu programdan faydalanabilirsiniz. Unutmadan, iPhone servis fiyatlandırması sayfasında henüz güncelleme yapılmış değil. Garanti kapsamı dışında pil değişiminin 319 TL olarak yapıldığı görülüyor.

Apple’ın özür sayfasında dikkat çeken bir madde de yakın zamanda gelecek iOS güncellemesi. 2018’in başlarında yayınlanması planlanan güncellemeyle birlikte iPhone’unuzun batarya sağlığını net bir şekilde görebilecek, performansa etki eden bir sorun oluştuğunda haberdar olabileceksiniz.