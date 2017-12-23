iPhone Kullanıcıları En Sonunda Apple'a Dava Açtı

Birkaç gün önce iPhone'lardaki yavaşlamayı kasıtlı olarak yaptığını itiraf eden Apple'a iPhone kullanıcıları tarafından iki farklı dava açıldı. Eski model cihazlarının ömrünü uzatmak ve bataryadaki güç kaybını ortadan kaldırmak için böyle bir girişimde bulunduğunu ifade eden Apple'a, Los Angeles ve Chicago'da bir araya gelen kullanıcıların dava açtığı belirtildi.

iOS 11 güncellemesiyle beraber pek çok iPhone kullanıcısı Apple'ı eleştirmişti. Apple, bu yavaşlamanın kasıtlı olarak yapıldığını açıklamasıyla beraber kullanıcıların sinirleri iki katına çıktı. Açıklamadan sonra soluğu mahkemede alan iPhone kullanıcıları, "ekonomik kayba uğradıklarını" ifade ederek Apple aleyhine dava açtılar. Chicago'da dava açan beş kullanıcı iPhone 5 ve iPhone 7'lerinde oluşan yavaşlamadan rahatsız olduklarını dile getirirken, bu yavaşlamaya maruz kalmanın da aldatıcı ve etik dışı olduğunu söylediler.

Ayrıca Chicago'daki davanın hukuk grubundan olan Vhalakis yaptığı açıklamada, "Apple'ın, kullanıcıları cihazın performansını tamamen değiştirecek bu güncellemeler konusunda kasten bilgilendirmediği değerlendirilmiştir. Bu kanıtlandığı takdirde, gerekli bilgilerin yasa dışı olarak kasten verilmemesi anlamına gelmektedir" dedi.

Los Angeles'ta açılan davada ise, iPhone kullanıcıları bu yavaşlamayı kabul etmedikleri ve yavaşlatma yüzünden telefonlarından tam performans alamadıkları için Apple'dan yeni pil masraflarının karşılanmasını istediler. Konu hakkında henüz açıklama yapmayan Apple'ın bu davayı kaybetme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu ön görülüyor.