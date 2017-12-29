Apple, Yavaşlattığı iPhone'ların Pillerini Uygun Fiyata Değiştirecek

Apple, geçtiğimiz hafta eski model iPhone'ları yavaşlattığını itiraf ettiğinden beri ortalık durulmuyor. Cupertino merkezli teknoloji devi, aleyhine açılmış sekiz dava ile mücadele ederken, konuyla ilgili nasıl bir politika izleyeceğini yavaş yavaş belli etmeye başladı.

Aslına bakarsanız her akıllı telefon markası, yayınladığı yeni güncelleme ile eski cihazlarından önemli ölçüde bir performans gücü götürüyor. Buradaki genel kanı, yeni güncellemelerin cihazlara ağır gelmesiydi. Fakat Apple'ın eski iPhone'ları bilinçli bir şekilde yavaşlatığını itiraf etmesi, büyük bir tepkiye neden oldu.

Geçen hafta ortaya çıkan gerçekten sonra Apple'a art arda davalar açılmaya başlandı. Çoğu ABD vatandaşları tarafından olmak üzere şu ana kadar tam sekiz dava açıldı. Bununla birlikte aralarında İsrail gibi başka ülkelerde de açılmış davaların olduğu belirtiliyor.

Apple, Uygun Fiyata Pil Değişimi Yapacak

Apple'ın davalar karşısında nasıl bir yol izleyeceği büyük bir merak konusuydu. Teknoloji devi, kullanıcılardan özür mahiyetinde iPhone ünitelerindeki pilleri çok uygun bir fiyata değiştireceğini açıkladı.

Garanti kapsamı dışındaki iPhone'ların pil değişimi, 79 dolar gibi oldukça yüksek bir paraya mal oluyor. Ancak Apple, söz konusu durumdan etkilenen kullanıcılardan özür belirtisi olarak sadece 29 dolar alacağını belirtti. Apple, yaptığı açıklamada değişim işlemlerinin Ocak 2018 ila Aralık 2018 arasında yapılacağını duyurdu.

Şirket ayrıca, kullanıcıların iPhone'larındaki pil sağlığını çok daha iyi görmesi için yeni bir iOS güncellemesi üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Böylece yeni güncellemelerin sonrasında cihaz performansının gerçekten etkileyip etkilemediği konusu çok daha şeffaf bir hale gelecek.

Bakalım Apple'ın bu sorunu ele alış biçimi iPhone kullanıcılarını memnun etmeye yetecek mi?

Apple'ın cihazları planlı bir şekilde yavaşlatması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.