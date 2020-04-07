Karantina Altındayken Oynanacak Mobil Oyunlar #2

Yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle hepimiz evlerimize çekilmişken karantina altında oynanacak en iyi mobil oyunları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Serimizin ikinci videosunda sizlere en iyi mobil oyunları aktardık. Videoda bahsi geçen oyunları hemen aşağıdan indirebilirsiniz.

6 Nisan 2020 itibari ile toplam vaka sayısı 30.217 oldu. Toplam can kaybı ise 649'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.415, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1.326 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 966 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 202.845 olduğu açıklandı.

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.