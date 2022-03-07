Zula indir! Zula, Türk oyun geliştiricileri tarafından yapılan ve yayınlanan ücretsiz olarak oynayabileceğiniz kaliteli bir online FPS oyunudur denebilir.

Can Erdil Şentürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zula indir! Zula tamamen Türk yapımı olan ve oyuncuların online olarak oynayabilecekleri yüksek aksiyonlu bir ücretsiz FPS oyunu olarak tanımlanabilir. Eğlenceli yapısı ve Türkiye'den mekanlarıyla Türk oyuncuları kendisine çekmeyi başaran yapım, kalitesiyle dikkat çekmektedir. Piyasadaki rakiplerine nazaran daha çok güncelleme alan başarılı Türk FPS oyunu, günümüzde 5 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Özellikle bayramlarda haritalarına yepyeni görünümler kazandıran başarılı oyun, oyuncuları hem aksiyona doyuruyor hem de eğlenceli zaman geçirmelerini sağlıyor. Ülkemizde olduğu kadar dünyada da popüler bir konumda yer alan yapım, kitlesini giderek artırıyor.

Zula İndir

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir FPS olan Zula'da ülkemizin üzerinde geçen kurgu bir hikaye konu alınıyor. Son 50 yıl üzerine yoğunlaşan bu kurgu hikayede ana kahramanımız Demir adlı bir Bordo Bereli. Demir oyun boyunca Türkiye'de birçok masum insanın ölümünden sorumlu olan yabancı istihbarat servisi üyelerine karşı mücadele vermekte. Bu acımasız istiharat üyeleri, devlet tarafından görevlerndirilen Demir'in izini nereye giderse sürmüşlerdi ve onu en son düğün gecesinde bularak sevdiklerini katletmişlerdi. Demir ise ağır yaralı bir şekilde kurtulmuştu. Artık Demir'in hem ülkesini kurtarmak hem de intikam almak adına vatanseverleri birleştirmesi ve Gladyo üzerine yürümesi gerekmekteydi. Biz de oyuna bu noktada dahil oluyoruz ve aksiyonun içerisine dalıyoruz.

Zula çok oyunculu bir altyapıya sahip ve oyunculara birbirleriyle çevrimiçi olarak savaşma imkanı veriyor. Oyuna kayıt olarak oyunun kurulumunu gerçekleştirdikten sonra tarafınızı seçerek oyuna başlıyorsunuz. Oyunda Zula veya Gladyo taraflarından birini seçmemize imkan veriliyor. Her tarafta farklı kahraman seçenekleri yer alıyor. Zula tarafında oyunun ana kahramanı Demir'in yanında kendilerine has hikayelere sahip olan kahramanlar yer alıyor. Gladyo tarafında ise yabancı istihbarat üyeleri karşımıza çıkıyor.

Zula Oyna

Zula indir dedikten sonra karşınıza çıkan indirme işleminin bitmesiyle birlikte oyunu bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Fakat kurma işlemi bittikten sonra Zula oynamak için ilk olarak bir hesap açmanız istenmekte. Öncelikle Zula'nın internet sitesi üzerinden kişisel hesabınızı oluşturmanız zorunlu olarak gösteriliyor. Haliyle siteyi ziyaret edip bir hesap açtıktan sonra Zula'yı oynamaya başlayabilirsiniz.

Zula, klasik FPS oyunlarında bulunan birçok özelliği içerisinde barındırmasından ötürü oyunculara yabancı gelmeyen bir yapım. Daha önce bir FPS oyunu oynadıysanız kolaylıkla Zula'nın oyun dinamiklerine alışabilir ve kendinizi geliştirmeye başlayabilirsiniz. Buna rağmen oyunda tam manasıyla usta olmak için yeteneklerinizi geliştirmeniz ve uzun süreyle oyunu oynamanız gerektiğini de hatırlatmadan geçmeyelim.