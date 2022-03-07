Zula
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,291,850
- DOSYA BOYUTU 6.61 MB
- Üretici Lokum Games
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Zula indir! Zula, Türk oyun geliştiricileri tarafından yapılan ve yayınlanan ücretsiz olarak oynayabileceğiniz kaliteli bir online FPS oyunudur denebilir.
Zula indir! Zula tamamen Türk yapımı olan ve oyuncuların online olarak oynayabilecekleri yüksek aksiyonlu bir ücretsiz FPS oyunu olarak tanımlanabilir. Eğlenceli yapısı ve Türkiye'den mekanlarıyla Türk oyuncuları kendisine çekmeyi başaran yapım, kalitesiyle dikkat çekmektedir. Piyasadaki rakiplerine nazaran daha çok güncelleme alan başarılı Türk FPS oyunu, günümüzde 5 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Özellikle bayramlarda haritalarına yepyeni görünümler kazandıran başarılı oyun, oyuncuları hem aksiyona doyuruyor hem de eğlenceli zaman geçirmelerini sağlıyor. Ülkemizde olduğu kadar dünyada da popüler bir konumda yer alan yapım, kitlesini giderek artırıyor.
Zula İndir
Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir FPS olan Zula'da ülkemizin üzerinde geçen kurgu bir hikaye konu alınıyor. Son 50 yıl üzerine yoğunlaşan bu kurgu hikayede ana kahramanımız Demir adlı bir Bordo Bereli. Demir oyun boyunca Türkiye'de birçok masum insanın ölümünden sorumlu olan yabancı istihbarat servisi üyelerine karşı mücadele vermekte. Bu acımasız istiharat üyeleri, devlet tarafından görevlerndirilen Demir'in izini nereye giderse sürmüşlerdi ve onu en son düğün gecesinde bularak sevdiklerini katletmişlerdi. Demir ise ağır yaralı bir şekilde kurtulmuştu. Artık Demir'in hem ülkesini kurtarmak hem de intikam almak adına vatanseverleri birleştirmesi ve Gladyo üzerine yürümesi gerekmekteydi. Biz de oyuna bu noktada dahil oluyoruz ve aksiyonun içerisine dalıyoruz.
Zula çok oyunculu bir altyapıya sahip ve oyunculara birbirleriyle çevrimiçi olarak savaşma imkanı veriyor. Oyuna kayıt olarak oyunun kurulumunu gerçekleştirdikten sonra tarafınızı seçerek oyuna başlıyorsunuz. Oyunda Zula veya Gladyo taraflarından birini seçmemize imkan veriliyor. Her tarafta farklı kahraman seçenekleri yer alıyor. Zula tarafında oyunun ana kahramanı Demir'in yanında kendilerine has hikayelere sahip olan kahramanlar yer alıyor. Gladyo tarafında ise yabancı istihbarat üyeleri karşımıza çıkıyor.
Zula Oyna
Zula indir dedikten sonra karşınıza çıkan indirme işleminin bitmesiyle birlikte oyunu bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Fakat kurma işlemi bittikten sonra Zula oynamak için ilk olarak bir hesap açmanız istenmekte. Öncelikle Zula'nın internet sitesi üzerinden kişisel hesabınızı oluşturmanız zorunlu olarak gösteriliyor. Haliyle siteyi ziyaret edip bir hesap açtıktan sonra Zula'yı oynamaya başlayabilirsiniz.
Zula, klasik FPS oyunlarında bulunan birçok özelliği içerisinde barındırmasından ötürü oyunculara yabancı gelmeyen bir yapım. Daha önce bir FPS oyunu oynadıysanız kolaylıkla Zula'nın oyun dinamiklerine alışabilir ve kendinizi geliştirmeye başlayabilirsiniz. Buna rağmen oyunda tam manasıyla usta olmak için yeteneklerinizi geliştirmeniz ve uzun süreyle oyunu oynamanız gerektiğini de hatırlatmadan geçmeyelim.
Zula Mobile
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 214,338
- DOSYA BOYUTU 70.00 MB
- Üretici Lokum Games
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Zula Mobile (Android) Açık Beta Başladı! Zula Mobile Android telefonda oynamak için Zula Mobil açık betaya katılın!
Zula Mobile (Android) çıktı! Zula Mobile APK indirme linkine ihtiyacınız yok! Zula Mobile Android telefonunuza ücretsiz indirin ve hemen Türk yapımı en iyi FPS oyunu Zula’nın mobil sürümü Zula Mobile: Online FPS'i oynamaya başlayın. Zula mobil açık betaya katılmak için, tek yapmanız gereken yukarıdaki Zula mobil indirme bağlantısına dokunmak.
Zula Mobile İndir
Tamamen Türk yapımı oldukça popüler bir online FPS oyunu olan Zula’nın mobil versiyonu kapalı betaydı, nihayet çıktı! Zula Mobile açık beta başladı ve Google Play üzerinden herkesin erişimine açık olarak indirilmeye sunuldu. Zula Mobile, ücretsiz, üç boyutlu yüksek kalitede grafiklere sahip online oynanabilen %100 Türk yapımı FPS mobil oyunu olarak Google Play'de yerini alıyor. Zoom mobile'da sizleri neler mi bekliyor?
- Battle Pass: Zula mobile'da oynadıkça kazanırsınız. Sezon karşılaşmalarına katılarak sezona özel tasarlanmış silah ve eşyalar kazanabilir, günlük ve sezonluk kontratları yerine getirerek envanterinizi genişletebilirsiniz. Tamamladığınız görevler ve kontratlarla sezona özel silahlar, karakterler, eklentiler ve desenlere sahip kartlar kazanırsınız.
- Silahlar: %100 yerli FPS oyunu Zula'da aldığınız zaferlerle yeni silahların kilidini açarsınız. AWP gibi keskin nişancı tüfeği dahil açtığınız tüm silahlar sınırsız süre sizin olur.
- Modifikasyon ve Özelleştirme: Zula mobile'da 8000'in üzerinde silah eklentisi, silah deseni ve aksesuar var. Ekipmanları dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.
- Karakterler: Birbirinden güçlü 20 karakter, Zula ve Gladyo olmak üzere iki farklı takım Zule mobile'da. Takımınızı seçin, karakterinizi keşfedin ve savaş alanının tozunu artırın.
- Takas Sistemi: Biriken kullanmadığınız kartları Normal Takas Sistemi veya Geliştirilmiş Takas Sistemi ile değiştirin, yeni kartlar toplayın, rüya envantere sahip olun.
- Kontroller: İstediğiniz butonun yerini değiştirin, kontrolleri tercihinize göre ayarlayın, kendi kontrol sisteminizi oluşturun.
- Arkadaşlar: Zula mobilee profilinizi oluşturun, Facebook hesabınızla eşleştirin, arkadaşlarınızı ekleyin, birlikte oyun oynamanın keyfini çıkarın.
- Sıralamalar: Zula mobile en iyi oyuncuları her zaman ödüllendirir. Lig sıralamasında yükselin ve her Zula Pass sezonunun sonunda ödülleri kapın. Her maç sonunda güncellenen sezon ve XP sıralama sistemiyle de ilerleyişini takip edin, diğer oyunculardan ne kadar iyi olduğunuzu görün.
Zula Mobile Oynanış Detayları
Lokum Games’in ücretsiz FPS oyununun mobil platforma uyarlanan sürümünde PC’deki tüm haritalar bulunuyor. Zula ve Gladyo örgütlerine mensup, birbirinden farklı özelliklere sahip 20 karakter ve geliştirilebilir onlarca silah (açtığınız tüm silahlar süresiz sizin oluyor) mevcut ve 8000’nin üzerinde özelleştirme kartı mevcut. Son dönemlerin popüler Battle Pass’i de dahil edilmiş. Sezonlarda aşama puanları biriktiriyor, ilerledikçe sürpriz hediyeler kazanıyorsunuz. Battle Pass sezonlarında günlük görevleri, sezonluk görevleri ve kontratları tamamlayarak derecenizi artırıyor, envanterinizi genişletiyorsunuz. Kasaları açarak ve görevleri tamamlayarak silah, karakter, eklenti ve desenlerin sahibi olabiliyor, kullanmadığınız kartları normal takas ve geliştirilmiş taka sistemiyle değiştirerek yeni kartlar elde edebiliyorsunuz.
Zula Mobil’de klan sistemi de mevcut. Ekibinizi topluyor, strateji ve taktiğinizi belirliyor ve diğer takımlarla mücadele ediyorsunuz. Ücretsiz kart hediye etme, ücretsiz kart isteme klan üyelerine tanınan avantajlardan sadece birkaçı. Unutmadan, Zula Mobile’da arkadaşlarınızı bulmak da eklemek de çok kolay. Oyuncu adı ile arkadaş eklemenin yanı sıra profil linkini paylaşarak, Facebook ile ekleyerek, QR kodu okutarak sosyal ağınızı büyütme şansına sahipsiniz.
Zula Mobile
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,593
- DOSYA BOYUTU 847.60 MB
- Üretici Lokum Games
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Zula Mobile açık beta açıldı! Zula Mobile iOS (iPhone - iPad) cihazınıza indirip oynamak için Zula Mobil betaya katılın.
Zula Mobile açık beta başladı! Türk yapımı online FPS oyunu Zula mobile çıkış yaptı! En çok indirilip oynanan yerli yapım oyun Zula’nın mobil sürümünü hemen indirin, milyonlarca Zula oyuncusuna katılın. Zula Mobile: Online FPS, iOS platformunda da ücretsiz ve iPhone’da iPad’de de rahat, keyifli oynanış sunuyor.
Sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında oldukça popüler olan online multiplayer FPS oyunu Zula mobile çıktı! Unity oyun motoruyla geliştirilen, üç boyutlu ve çok oyunculu oynaması ücretsiz online FPS oyunu Zula Mobile, e-spora uygun geliştirilmiş yapısıyla telefondaki en iyi FPS oyunu. Zula Mobile’da neler mi var?
- Battle Pass: Battle Pass sezonlarında günlük görevler, sezonluk görevler ve kontratları tamamlayarak rütbenizi artırın, envanterinizi genişletin.
- Kartlar: Kasaları açarak ve görevleri tamamlayarak yeni silah, karakter, desenlerin kilidini açın.
- Silahlar: Zula Mobile’da açtığınız tüm silahlar süresiz sizin oluyor. Silahları geliştirme şansınız da var.
- Modifikasyon ve Özelleştirme: 8000’den fazla silah deseni, silah eklentileri ve aksesuarlar
- Karakterler: Zula ve Gladyo örgütlerine mensup farklı özellikte 20 karakter
- Takas Sistemi: Normal takas ve geliştirilmiş takas sistemiyle kullanmadığınız kartları verin, yeni kartlar alın.
- Kontroller: Hassasiyet ve buton yerlerini kendinize göre ayarlayın.
- Arkadaşlar: Arkadaşlarınızı kolayca bulun, yeni arkadaşlar ekleyin.
- Sıralamalar: Sezon, lig, deneyim sıralamalarına ulaşarak ilerleyişinizi takip edin.
- Klan Sistemi: Takımınızı toplayın, strateji ve taktiğinizi belirleyin ve maça çıkın.
Zula Mobile iOS Özellikleri
Ekibinizi toplayın ve savaşa katılın
Hızlı akıcı oynanış
Yüksek kalitede grafikler
Sınırsız silah ve karakterler
8000’den fazla özelleştirme seçeneği