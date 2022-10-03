Kedilerle Stray Oynadık! Tepkileri Ne Oldu?

Piyasaya sürüldükten kısa süre sonra dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Stray'i kedilerle oynadık. Hazırladığımız videoya yukarıda yer alan oynatıcı üzerinden erişebilirsiniz. Peki, Stray oyunculara neler sunuyor?

Stray Nasıl Bir Oyun?

BlueTwelve Studio tarafından geliştirilen Stray, 19 Temmuz 2022 tarihinde çıktı. Yayıncılığını Annapurna Interactive'in üstlendiği oyun, çok kısa süre içerisinde tüm dünyada oldukça büyük bir popülerlik elde etti.

Ailesinden ayrılmış olan bir sokak kedisini kontrol ettiğimiz Stray'in bu kadar popüler hâle gelmesindeki en büyük faktör ise oyun oynandığı esnasında kedilerin çeşitli tepkiler vermesidir. Yukarıda yer alan videoda da kedilerin nasıl tepki gösterdiğini görebilirsiniz.

Neon ışıklarla aydınlanan sokaklarda gezdiğiniz yapım üçüncü şahıs bakış açısına sahip. Etkileyici grafikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan Stray'de çok başarılı bir oynanış sistemi bulunuyor. Bu sayede popüler yapım, kontrol açısından bir sorun yaşanmadan çok kolay bir şekilde oynanabiliyor.

Bazı tuşlara basarak kontrol ettiğiniz kedinin miyavlamasını, zıplamasını, koşmasını ve tırmalamasını sağlayabilmeniz mümkün. Çeşitli tehlikelere karşı dikkatli olmanız gereken oyunda bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorsunuz.

Stray Sistem Gereksinimleri Neler?

Dünya çapında çok fazla sayıda oyuncu tarafından beğenilen Stray'i satın almak istiyorsanız oyunun hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Peki, Stray'i kasma ve donma gibi problemler yaşamadan oynayabilmek için hangi donanım gerekiyor?

Stray Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2300 ya da AMD FX-6350

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 2 GB veya AMD Radeon R7 360 2 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 10 GB kullanılabilir alan

Minimum sistem gereksinimlerine göre oyunu düşük ayarlarda sorunsuz oynayabilmek için en az Intel Core i5-2300 ya da AMD FX-6350 işlemcisi gerekiyor. 8 GB RAM'e ihtiyaç duyan yapım DirectX 12'ye ihtiyaç duyuyor.

Ekran kartı tarafında en az NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 2 GB veya AMD Radeon R7 360 2 GB isteniyor. Oyunu bilgisayarınıza kurabilmek için depolama alanında en az 10 GB kullanılabilir alanın yer alması gerekiyor.

Stray Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 3 GB ya da AMD Radeon R9 290X 4 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 10 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GeForce GTX 780 3 GB ya da AMD Radeon R9 290X 4 GB ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600 gerekiyor.

Kısa sürede popüler hâle gelerek büyük bir başarının altına imza atan yapım hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi açık dünya oyunları listemize de göz atabilirsiniz.