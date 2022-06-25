Ailesinden kopmuş yalnız bir sokak kedisini canlandıracaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 8 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

BlueTwelve Studio tarafından geliştirilen ve macera oyunu olarak Annapurna Interactive tarafından yayınlanacak olan Stray lansman için geri sayıma başladı. Steam üzerinde sergilenmeye başlanan keşif oyunu, 19 Temmuz 2022'de lansmana çıkacak. Tek oyunculu bir oynanışa sahip olacak olan macera oyununda oyuncular maceracı bir kediyi canlandıracaklar. 2022'nin beklenen oyunları arasına adını yazdıran Stray, oldukça çarpıcı grafik açılarına ev sahipliği yapacak.

Oyun içerisinde ailesinden kopmuş, yalnız ve kaybolmuş bir kediyi canlandıracak olan oyuncular, unutulmuş bir şehir içerisinde dolaşabilecekler. Unutulmuş siber bir şehirden kurtulmak ve eve dönmek isteyen bir kediyi yönlendirecek olan oyuncular, antik bir gizemi de çözmeye çalışacaklar.

Stray Özellikleri

Hikaye bazlı oynanış,

Tek oyunculu bir mod,

Türkçe dahil 16 farklı dil seçenekleri,

İnternet bağlantısı gerektirmez,

Çeşitli ana ve yan görevler,

Fantastik bir dünya,

Çeşitli zorluklar ve tehlikeler,

Steam'de Windows platformu için ön siparişlerde yer alan Stray, şu sıralar satışlara başladı. 19 Temmuz 2022'de lansmana çıkacak olan yapım kendine has bir hikayeye ev sahipliği yapacak. Tek oyunculu olarak oynanabilecek olan yapımda oyuncular maceracı bir kedinin eve dönmesi için onu yönlendirecek ve karşılarına çıkan tehlikelerden sıyrılmasını sağlayacaklar. Gizemli bir dünyayı keşfedecek olan oyuncular, çeşitli yan karakterler ile dost olacak ve oyun içerisinde onlarla da yardımlaşabilecekler. Türkçe dahil tam 16 farklı dil seçeceğine sahip olan Stray fiyatı ile de cepleri yakmayacak.

Stray İndir

Windows platformu için ön siparişlere açılan Stray, 19 Temmuz 2022'de Steam üzerinde lansmana çıkacak. Dileyen oyuncular indirimli fiyat etiketi ile oyunu hemen ön sipariş edebilir ve lansmana çıkınca oynamaya başlayabilirler.

Stray Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2550K | AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB | AMD Radeon R7 360, 2 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Stray Önerilen Sistem Gereksinimleri