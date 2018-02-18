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  4. Moto GamePad İnceleme - Telefonu PlayStation Yaptık!

Moto GamePad İnceleme - Telefonu PlayStation Yaptık!

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Tamindir TV
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Bugün, Moto GamePad inceleme videosu ile karşınızdayız. Motorola GamePad detaylı inceleme videosunda, akıllı telefonlara bambaşka bir oyun deneyimi sunan ürüne yakından bakıyoruz. Motorola Moto Mod'larından GamePad'in donanımsal ve teknik detaylarını bu incelememizde gözler önüne seriyoruz. Keyifli seyirler!

Tamindir ofisinde incelediğimiz Motorola Z2 Play cihazına taktığımız GamePad'i bu videoda detaylı olarak inceliyor ve performans testlerini yapıyoruz. Bu incelemede; verdiğimiz paranın karşılığını verebilecek mi? En iyi oyun kolu GamePad mi? Performansı ile parasını hakediyor mu? Fiyat/performans oranı iyi mi? gibi sorulara cevaplar arıyoruz.

Moto Z2 Play GamePad Özellikleri

Mobil oyun deneyimini muazzam bir seviyeye taşıyan ve adeta PlayStation keyfini yaşatan GamePad, şu ana kadar deneyimlediğim en iyi Moto Mod'ların başında geliyor. 

GamePad

Moto Z2 Play serisi için özel olarak hazırlanan GamePad, akıllı telefonunuza çok kolay bir şekilde takılabiliyor ve tam entegre bir şekilde performans veriyor. Oyun konsollarında olduğu gibi, çift kontrol paneli ve dört düğmesi ile birlikte gelen GamePad, gücünü 1035 mAh dahili bataryasından alıyor. 

Moto Z2 Play Kullanıcılara Neler Sunuyor? 

Suya dayanıklı yapısı ve dirençli batarya özellikleriyle orta segmentteki rekabeti artıracak olan Moto Z2 Play, kullanıcılara kayda değer bir performans vaat ediyor.

Günlük kullanım ve yıpranmaya karşı dayanıklı tamamen metal bir kasa tasarımına sahip olan telefon, 30 saate kadar pil ömrü ve 2.2 GHz sekiz çekirdekli işlemci ile geliyor. Ayrıca, 3490 mAh batarya kullanan telefon sadece 15 dakikalık şarjla 8 saat pil ömrü sunuyor.

5 metreye kadar genişletilmiş bir menzile sahip yeni nesil lazer otofokusu ile gelen arka kamera ve 5 MP ön kameranın yanı sıra çift renk düzeltmeli flaşa sahip olan Moto Z2 Play, kullanıcılara tatmin edici bir kamera performansı sunacak.

Moto Z2 Play

Tasarımı ve dayanıklılığı kadar ek donanımlarıyla da dikkat çeken Moto Z2 Play, geçen sene olduğu gibi Moto Mods teknolojisine sahip. Yeni Mod’lardan Moto GamePad ile akıllı telefonunuzu bir avuç içi oyun konsoluna dönüştürebilirsiniz.

Motorola GamePad ile ilgili detayları ve daha birçok şeyi videomuzda bulabilirsiniz. En yeni ve en güncel incelemeler ve Tamindir Bey’in en yeni videoları için Tamindir kanalını takip etmeyi unutmayın. Keyifli seyirler!

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ETİKETLER : motorola gamepad moto Moto Modlar Moto Z2 Play

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