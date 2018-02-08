Samsung Galaxy S9 Nasıl Olacak? Yerinden Bildireceğiz!

Bu senenin flaş telefonlarından biri olacak Samsung Galaxy S9 ve S9+'ın tanıtılmasına sayılı günler kala S serilerinin yıllar içindeki gelişimi ve S9'un muhtemel özelliklerine bu videoda bakıyoruz. Samsung Galaxy S9 oldukça iddialı özellikler ile karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. S serisi ilk defa karşımıza 2010 yılında çıktı ve telefon piyasasını karıştırmayı başardı.

Samsung Galaxy S Serisi Nereden Nereye Geldi? (Özet)

Samsung Galaxy S1

Telefonda 4 inç bir ekran 768 megabayt ram ve 5 Megapiksellik bir kamera yer alıyordu

Samsung Galaxy S2

2011 yılında 4.3 inç ekran ve 1 gb ram ile geldi. Samsung galaxy s2 de 8 megapiksellik bir kamera yer alıyordu.

Samsung Galaxy S3

S3 2012 yılında 4.8 inçlik ekranıyla geldi. S3 te yine 1 gb ram ve 8 megapiksellik bir kamera vardı ancak, ekrana bakınca açık kalma göz takibi gibi özellikler s3 ile hayatımıza girdi.

Samsung Galaxy S4

2013 yılına geldiğimizde karşımıza 5 inç ekran boyutuna sahip galaxy s4 çıktı. İlk defa full hd ekranla gelen S serisinde 2 gb ram ve 13 megapiksellik bir kamera konumlandırılmıştı.

Her geçen sene S serileri büyümeye devam etti :)

Samsung Galaxy S5

2014 senesinde tanıştığımız S5 5.1 inçlik ekranı,çok daha iyi görüntü kalitesine sahip full hd çözünürlükteki ekranı ve 16 megapiksellik kamerasıyla karşımıza çıktı.

Samsung Galaxy S6 ve S7

S5 modelinde kılıf ile sağlanan kablosuz şarj özelliği bir sonraki sene 2015 yılında yerini dahili kablosuz şarja bıraktı. 2015 yılında tanıtılan S6, S6 edge ve s6 edge plus modelleriyle piyasa karıştı. S6 5.1 inç, s6 edge yine 5.1 inç fakan iki tarafından eğilmiş ekran ve s6 edge ise dev gibi bir cihaz olarak 5.7 inç ekranıyla karşımıza çıktı. bu cihazların kameraları çok çok iyi lenslere sahipti ama en çok tasarımları sevildi.

ve 2016 yılında samsung yine oldukça ses getiren s7 ve s7 edge modellerini tanıttı. Bu cihazların kameraları gece çekimleri için çok çok iyi optimize edilmiş ve suya ve toza karşı tam dayanıklı olarak piyasaya sürülmüştü.

Samsung Galaxy S8 ve S8+

Geçtiğimiz yıl 2017 yılında ise s8 ve s8 plus sonsuz ekranlarıyla aslında şu anda bir akım haline gelen çerçevesiz ekran teknolojisiyle karşımıza çıktı.

Samsung Galaxy S9 Özellikleri (Muhtemel)

Ekran: 5.8 inç, QHD+, 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845

Grafik İşlemci: Adreno 630

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 MP f/1.5

Ön Kamera: 8 MP, f/1.6

Pil: 3000 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 (Oreo)

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, GPS, USB Type-C

Boyut ve ağırlık: 149.2 x 70.6 x 8.4 mm – 172 gram



Samsung Galaxy S9 Özellikleri ve S Serisinin Geçmişi!