HP Spectre 13 İnceleme - Tepsi Gibi Bilgisayar!

HP Spectre 13 2017 (af000nt) inceleme videosunda, HP’nin 2018 yılına damgasını vuracak estetik dizüstü bilgisayarını tüm detaylarıyla inceliyoruz. Hp geçtiğimiz yıl Spectre modelini Dünyanın En İnce Dizüstü Bilgisayarı olarak piyasaya sürmüş ve gerçekten hepimizin ilgisini çeken bir ürünü bizlerle buluşturmuştu. Bu sene geçtiğimiz yıl çıkan HP Spectre 13 donanım olarak güncellenip yeni bir renk ile karşımıza çıktı.

Geçen Yılın En İnce, Bu Yılın En Şık Bilgisayarı!

İnce dizüstü bilgisayar trendine Spectre modeli ile ayak uyduran HP, 2018 yılında yenilenerek karşımıza çıkan modelde teknoloji ve tasarımı bir adım öteye taşıyor. Hp spectre 13 ekran kalitesi nasıl? Fiyatı ne kadar? Sistem (donanım) özellikleri nelerdir? gibi soruların yanıtlarını inceleme videomuzda veriyoruz. Hp Spectre 13 2017 geçtiğimiz yılın en ince dizüstü bilgisayarı bu yılın en şık bilgisayarı olmuş diyebileceğim bir ürün olmuş. Bilgisayar keşke ucuz olsa da alsam diyeceğim bir ürün.

HP Spectre 13 (2017) af000nt Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel i7 8550U (4 Çekirdekli, 8MB Önbellek, 1.8 Ghz, TurboBoost ile 4Ghz’e kadar.)

Bellek: LPDDR3 2133Mhz

Depolama: 512GB M2 SSD

Grafik: Intel UHD Grafik 620

Bağlantı: Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 Birleşimi

Ses: Bang & Olufsen, çift hoparlör, HP Audio Boost

Genişleme: 2 Thunderbolt 3, 1 USB 3.1 Type-C Gen 1

Boyutlar: 30,82 x 22,42 x 1,04 cm

Ağırlık: 1.11 Kg

HP Spectre 13 (2017) af000nt Fiyatı

Hp Spectre 2017 modelinin satış fiyatı 7999 TL, detaylar inceleme videosunda bu fiyat eder mi etmez mi hep beraber karar verelim :)

HP Spectre 13 2017 af000nt İnceleme

HP Spectre 13 (af000nt) dizüstü bilgisayar (laptop) ile ilgili detaylı bilgileri bu inceleme videosunda bulabilirsiniz. En yeni ve en güncel incelemeler ve Tamindir Bey’in en yeni videoları için Tamindir kanalını takip etmeyi unutmayın.