Samsung Galaxy A8 2018 İnceleme

Samsung A8 2018 tanıtıldığı an itibariyle A serilerine yepyeni bir soluk getiren bir akıllı telefon oldu. Telefonlara yeni gelen Infinity Display, Çift Ön Kamera gibi özellikler oldukça heyecan veriyor. Samsung Galaxy A8 2018 detaylı inceleme videosunda bizde A serisinin en yeni üyesi olan A8 2018'i tüm detaylarıyla inceledik. Samsung A8 2018'in bütün tasarım ve teknik detayları bu videoda sizlerle buluşuyor.
Samsung Galaxy A8 2018 Fiyatı
Samsung Galaxy A8 2018 2899 TL gibi bir fiyat ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Fiyat ilk bakışta yüksek olsa da telefonun her noktasında Samsung'un mühendislik izlerini görmek mümkün.
Samsung Galaxy A8 2018 Teknik Özellikleri
Ekran: 5.6 inç, FHD+, 1080 x 2220 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass
İşlemci: 14 nm, sekiz çekirdekli, 2.2 GHz hızında Exynos 7885
Grafik Birimi: Mali G71
RAM: 4 GB RAM
Depolama: 32 GB / 64 GB depolama alanı, microSD destekli
Arka Kamera: 16 megapiksel f/1.7 diyafram
Ön Kamera: 16 megapiksel + 8 megapiksel f/1.9
Pil: 3000 mAh
İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat
Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, GPS, USB Type-C
Boyut ve ağırlık: 149.2 x 70.6 x 8.4 mm – 172 gram
Samsung A8 2018 İnceleme!
YORUMLAR