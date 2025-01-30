CEPTETEB
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 14,852
- DOSYA BOYUTU 156 MB
- Üretici Türk Ekonomi Bankası
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CEPTETEB Android uygulamasını kullanarak, tüm bankacılık işlemlerinizi kolayca akıllı telefonunuzdan gerçekleştirebilirsiniz.
Türk Ekonomi Bankası yani TEB'in müşterileri için hazırladığı CEPTETEB uygulamasını kullanarak, bankacılık işlemlerinizi kolayca Android akıllı telefon ve tabletlerinizden gerçekleştirme imkanına sahip olabiliyorsunuz. TEB müşterileri için özel olarak geliştirilen ve milyonlarca müşterinin beğenisine sunulan CEPTETEB APK, mobil bankacılık işlemlerinizi sade ve kullanışlı bir arayüzle birlikte sunmaktadır.
CEPTETEB sayesinde Türk Ekonomi Bankası müşterileri eft ya da havale yapabilecek, kredi kartı borçlarını ödeyebilecek, hesap hareketlerini kontrol edebilecek ve bankacılığa dair bütün işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecekler. Türkçe dil desteği ile kullanılan başarılı uygulama aldığı düzenli güncellemeler ile de sürekli geliştirilmeye devam ediliyor.
Oldukça kolay ve kullanışlı olan uygulamanın temel özellikleri arasında piyasa bilgilerini gözlemlemek, ATM ve şubeleri öğrenmek, para transferleri, hesap işlemleri ve kredi kartı işlemlerini gerçekleştirmek, yatırım işlemlerini yapmak ve şans oyunları oynamak gibi çok daha fazla özellik yer almaktadır.
Güvenliğiniz için şifre ve pin sistemleri ile çalışan uygulama ile internet şubesi üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemleri telefonunuzdan yapmak mümkün hale geliyor. Resmi TEB uygulaması olduğundan dolayı CEPTETEB'i memnuniyetle kullanabilirsiniz.
CEPTETEB Apk İndir
Ücretsiz olarak yayınlanan CEPTETEB sayesinde bankacılık işlerinizi kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Düzenli olarak güncellemeler alan uygulama, kullanışlı menüsü ile kullanıcılarına basit bir deneyim sunuyor.
Bankacılığı dair pek çok işlemi kolay ve hızlı bir şekilde yapma fırsatı veren uygulama Türkçe dil desteği sayesinde Türkiye Ekonomi Bankası kullanıcılarına sunuldu. Akıllı telefon ve tabletler için özel olarak geliştirilen uygulama, piyasa bilgilerine de en hızlı bir şekilde ulaşma fırsatı veriyor. Uygulamayı ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
CEPTETEB Uygulaması Özellikleri
- Türkçe dil desteği
- Düzenli güncellemeler
- Para transferleri
- Hesap işlemleri
- Kredi kartı işlemleri
- Basit kullanım
- Kullanışlı menü
- Şans oyunu ödemesi
- CEPTETEB Süper ile uçak bileti
- Yatırım raporları ile piyasa takibi
CEPTETEB
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,068
- DOSYA BOYUTU 198 MB
- Üretici Türk Ekonomi Bankası
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CEPTETEB ile bankacılık işlemlerinizi mobil cihazınızdan güvenli şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz CEPTETEB uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi her yerden güvenle ve hızlıca gerçekleştirebilir, döviz kur bilgilerine ulaşabilir, hesaplama araçları ile finansal hesaplamalarınızı kolayca yapabilirsiniz.
Oldukça kolay ve kullanışlı olan uygulamanın temel özellikleri arasında pek çok işinize yarayacak özellik bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; piyasa bilgilerini gözlemlemek, ATM ve şubeleri öğrenmek, para transferleri, hesap işlemleri ve kredi kartı işlemlerini gerçekleştirmek, yatırım işlemlerini yapmak ve şans oyunları oynamak gibi çok daha fazla özellik yer almaktadır.
CEPTETEB ile yapabileceğiniz işlemlerin bazıları şu şekildedir:
- Tüm ATM ve Şube bilgilerine ulaşma
- Varlık / Borç bilgisini görme
- Para transferi gerçekleştirme
- Kredi kartı işlemleri
- TL yükleme
- Kredi işlemleri
- Hesap bilgisi görüntüleme
- Piyasa bilgileri görme
- QRCüzdan ile kartsız para çekme ve ödeme yapma
CEPTETEB İndir
Günvenliğinize oldukça fazla önem veren uygulama, çeşitli şifreleme teknikleriyle birlikte tüm kullanıcıları güvene almaktadır. Şifre ve pin sistemiyle çalışan uygulamada, öncelikle güvenliğiniz için parolanızı belirlemeli ve kimseyle paylaşmamalısınız.
Siz de CEPTETEB indirin ve iOS cihazlarınızda mobil bankacılık işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirin.