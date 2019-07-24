Özel Oyuncu Bilgisayarı Sipariş Ettik! - Casper Excalibur G850 inceleme

Casper Excalibur G850 8750-85G0A inceleme videosunda, kendimiz özelleştirip satın aldığımız Excalibur serisinin nadide modelini yakından inceliyoruz. Videoda Casper'dan özelleştirilmiş bilgisayar nasıl alınır, satın aldıktan sonra kaç günde elimize ulaşır gibi soruların cevaplarını da veriyoruz. Excalibur G850 teknik özelliklerini ve performansını da karşılaştıdığımız inceleme videosunda cihazın satın alınıp alınmayacağı sorusunun cevabını da sizlerle paylaşıyoruz.

Casper Excalibur G850 8750-85G0A Teknik Özellikleri

Boyutlar: 379,5 x 249,9 x 22,65 mm

Cihaz Ağırlığı: 2 - 4 kg

Ekran Boyutu: 17,3 inç

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX1050 / 4 GB / GDDR5

Ekran Çözünürlüğü: Full HD

Harddisk: 1 TB HDD / 240 GB SSD

İşlemci: Intel Core i7 8750H

RAM: 16 GB DDR4

Casper Excalibur G850

Fiyatı

Casper Excalibur G850 ve diğer Casper bilgisayarların sabit bir fiyatı bulunmuyor. Sizde kendi beğendiğiniz modeli Casper'ın resmi web sitesi olan www.casper.com.tr üzerinden özelleştirip satın alabilirsiniz.