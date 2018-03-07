Reeder P12S İnceleme - Çok Şaşıracaksınız!

Geçtiğimiz günlerde kutu açılımını gerçekleştirdiğimiz Reeder P12S'in bu sefer de detaylı inceleme videosu ile karşınızdayız. Reeder ailesinin en yeni üyesi olan P12s akıllı telefonu tüm detaylarıyla inceliyoruz. Reeder P12S özellikleri neler? Reeder P12S fiyatı ne kadar? Reeder P12S kullanıcılara neler sunuyor? gibi soruların cevapları inceleme videomuzda.

Son dönemde çıkardığı akıllı telefonlarıyla mobil pazarın dikkat çeken markası olan Reeder, yeni amiral gemisi P12S modeli ile karşımıza çıktı. Donanım tarafındaki özellikleriyle kullanıcılara yüksek bir performans vadeden akıllı telefon, tasarım anlamında da bir dizi yeniliğe ev sahipliği yapıyor.

Reeder P12S Özellikleri

Gücünü MediaTek MT6557 işlemcisinden alan Reeder P12S, 6GB RAM ve 64GB dahili depolama seçenekleriyle geliyor. 5.5 inç Super AMOLED ekranıyla dikkatleri üzerine çeken cihaz, yüzde 76'lık bir ekran kasa oranına sahip.

Bokeh etkisine sahip f2.0 diyaframlı 16 megapiksel bir arka kameraya sahip olan cihazın ön tarafında da 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Üst çerçeveyi mümkün olduğunca ince tutmak isteyen Reeder, ön taraftaki selfie kamerasını alışık olmadığımız bir şekilde ekranın sağ alt tarafına konumlandırmış.

Batarya tarafında 3000 mAh değerinde bir pile ev sahipliği yapan P12S, ultra tasarruf modu ile kullanıcıların zor durumlarda kalmasını da engelliyor. 174 gram ağırlığında olan akıllı telefon, kutusundan Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile çıkıyor.

Reeder P12S Fiyatı

Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen Reeder P12S, 1699 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Reeder P12S Teknik Özellikleri