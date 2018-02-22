Reeder P12S Kutu Açılımı - 6 GB RAM, Tam Amoled Ekran

Reeder P12S kutu açılış videosunda, 2018 yılında piyasaya çıkan Reeder P serisinin yeni akıllı telefonu P12S'i tüm detaylarıyla gözler önüne seriyoruz. Fiyat performansı ve tasarımıyla ön plana çıkan Reeder P12S, kullanıcılarına farklı bir deneyim yaşatıyor.

Tamindir ofisinde incelediğimiz Reeder P12S akıllı telefonu, kutu açılışından performans testlerine kadar birçok açıdan sizler için inceliyoruz. Sınıfındaki diğer akıllı telefonlar ile aralarındaki hem tasarımsal hem de performans farklarına değindiğimiz kutu açılışında; bu cihazı almalı mıyız? Verdiğimiz paranın karşılığını verebilecek mi? En iyi fiyat/performans telefonu hangisi? P12S iyi bir cihaz mı? Reeder P11S ile arasındaki farklar neler? gibi daha birçok soruya cevap arıyoruz.

Türkiye merkezli bir firma olan Reeder, piyasaya çıkardığı akıllı telefonlarıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Son olarak yüksek performans vadeden akıllı telefon modeli P12S ile karşımıza çıkan Reeder, üstün özelliklere sahip telefonu ile kullanıcıların gönüllerini fethetmek istiyor.

Reeder P12S Özellikleri

Metal bir kasa tasarımına sahip olan P12S, 5.5 inç Super AMOLED ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Gücünü MediaTek MT6557 işlemcisinden alan akıllı telefon, grafik tarafında da Mali T880 grafik işlemcisini kullanıyor. 6GB RAM ve 64GB dahili depolama seçenekleriyle gelen P12S, zorlu oyunları kaldırmasının yanında, birden fazla uygulamayı da kolaylıkla çalıştırabiliyor.

Reeder P12S, kamera tarafında da kullanıcıların yüzünü güldürecek. Bokeh etkisine sahip f2.0 diyaframlı 16 megapiksel bir arka kameraya sahip olan cihazın ön tarafında da 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

3000 mAH batarya kapasitesi sayesinde 2 güne kadar kesintisiz bir şekilde kullanılabilen akıllı telefon, ultra tasarruf modu ile kullanıcıların zor durumlarda kalmasını da engelliyor.

Kutusundan Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile çıkan P12S, 1699 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.