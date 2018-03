Casper VIA A2 Kutu Açılımı - Çift Ön Kamera!

Casper VIA A2 kutu açılımı videosunda, bu yılın başlarında tanıtılan ve çift ön kamerası ile karşımıza çıkan VIA A2'yi gözler önüne seriyoruz. Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri Casper VIA A2 kutu açılımı videosu ile başbaşa bırakalım. Keyifli seyirler!

Giriş seviyesinde ve orta segmentte başarılı ürünler çıkaran Casper, geçtiğimiz aylarda düzenlediği etkinlikte VIA ailesinin en yeni üyesi VIA A2'yi tanıttı. Peki, Casper VIA A2 kullanıcılara neler sunuyor?

Casper VIA A2 Özellikleri ve Fiyatı

Casper VIA A2, 18:9 ekran gövde oranı ve 5.7 inç boyutlu ekranı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 430 işlemcisinden alan akıllı telefon, grafik tarafında da Adreno 505 grafik işlemcisini kullanıyor. 3GB RAM ve 32GB dahili depolama seçenekleriyle gelen VIA A2, 3000 mAh değerindeki bataryasıyla pil konusunda iddialı bir performans vadediyor.

20 megapiksel ve 8 megapiksel iki adet ön kameraya sahip olan telefon, bu anlamda rakiplerinden ayrılıyor. Cihazın arka tarafında ise, LED flaş, panaroma ve otomatik odaklama özelliklerine sahip 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Kutusundan Android 7.1.2 işletim sistemi ile çıkan Casper VIA A2, 1699 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Casper VIA A2 Teknik Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937

Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 Ekran: 18:9 oranlı 1440x720p 5.7 inç IPS Ekran

18:9 oranlı 1440x720p 5.7 inç IPS Ekran RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 32 GB/128GB’a kadar MicroSD desteği

32 GB/128GB’a kadar MicroSD desteği Batarya: 3000 mAh

3000 mAh Ön Kamera: 20 Megapiksel + 8 Megapiksel

20 Megapiksel + 8 Megapiksel Arka Kamera: 16 Megapiksel

16 Megapiksel İşletim Sistemi: Android 7.1.2

Casper VIA A2 ile ilgili detaylı bilgileri kutu açılışı videosunda bulabilirsiniz. Tamindir Bey’in en yeni ve en güncel kutu açılışı ve inceleme videoları için Tamindir kanalını takip etmeyi unutmayın!