Asus Zenfone Max Plus (M1) Ön inceleme - Pile Telefon Bağlamışlar!

ASUS ZenFone Max Plus (M1) ön inceleme videosu ile karşınızdayız. ASUS’un en yeni akıllı telefonu ZenFone Max Plus (M1) modelinin ön inceleme videosunda, ASUS ZenFone serisinin en yeni üyesi olan Max Plus (M1) akıllı telefonu tüm detaylarıyla inceliyoruz.

Barcelona'daki teknoloji turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Mobil Dünya Kongresi 2018 (MWC) kapsamında tanıttığı üst düzey telefonları ZenFone 5 ve ZenFone 5Z ile dikkatleri üzerine çeken şirket, şimdi de giriş segmentine hitap eden yeni akıllı telefonu ASUS ZenFone Max Plus (M1) ile karşımıza çıktı. ZenFone Max Plus (1) modelinin tasarım ve teknik detaylarını, ürünü incelediğimiz bu videoda bulabilirsiniz.

ASUS ZenFone Max Plus (M1) Özellikleri ve Fiyatı

5.5 inçlik 1440x720 çözünürlüklü bir ekrana sahip olan ZenFone Max Plus (M1), yüzde 83'lük ekran-kasa oranıyla sınıfının en iddialı cihazlarından bir tanesi. Snapdragon 425 ve Snapdragon 430 olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği ile gelen akıllı telefonda, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı bulunuyor.

ASUS'un yeni telefonu, son dönemin modası çift kamera trendine de ayak uydurmuş. Chazın arka tarafında, f/2.0 diyaframa sahip 13MP + 8MP çözünürlükte çift ana kamera yer alırken, ön tarafta ise f/2.2 diyaframa sahip 8 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor.

Android 7.1 Nougat ile gelen Max Plus (M1), 4000 mAh kapasiteli bataryası ile kullanıcılara oldukça iddialı bir pil ömrü vadediyor. MicroUSB portunu kullanan telefonun arka kısmında parmak okuyucu da bulunuyor. 147.3 x 70.9 x 8.7 mm boyutlarında ve 150 gram ağırlığında olan akıllı telefon, ABD’de siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile 229 dolardan satışa sunuldu.