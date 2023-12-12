Tehlikeli Olduğu Söylenen Yapay Zeka Atılımı: OpenAl Q Star Nedir?

OpenAl kurulu tarafından Sam Altman’ın görevden alınması birçok kişinin kafasında neden sorusunu yarattı. Kamuoyu, Sam Altman’in neden kovulduğunu araştırırken OpenAl Q Star isimli yapay zeka atılımına ulaştı.

Reuter tarafından aktarılan bilgilere göre OpenAl’de çalışan bir grup araştırmacı, yönetim kuruluna mektup yazarak insanlık için tehlike oluşturabilecek yapay zeka atılımından bahsetti.

Mektupta belirtilen OpenAl Q Star isimli yapay zeka atılımından dolayı Sam Altman’ın kovulduğu belirtiliyor.

OpenAl Q Star Nedir?

OpenAl Q Star, matematiğin öğrenilmesinde ve uygulanmasında başarılı bir yapay zeka modelidir. İlkokul düzeyindeki matematiği çözme yetisine sahip olduğu belirtildi. Fakat yapay zeka atılımının testlerdeki başarısının gelecekte daha da artacağı umut ediliyor.

Şu ana kadar bahsettiğimiz yapay zeka atılımının hem kapsamı hem de yeteneklerine dair hiçbir kurum tarafından doğrulama yapılmadı.

OpenAl Q Star, İnsanlar için Tehdit mi?

OpenAl Q Star’ın tam olarak insanlar için tehdit olup olmadığı hakkında yorum yapmak mümkün değil. Ancak bazı otoritelere göre Q Star projesinin şirketin yapay genel zeka (AGI) kapsamında bir atılım olabileceği belirtiliyor. Bu noktada OpenAl’in yapay genel zekayı nasıl tanımladığına bakmak gerekiyor.

OpenAl tarafından yapay genel zeka, ekonomik yönden değerli birçok görevde insanları geçen otonom sistemler şeklinde ifade ediliyor. OpenAl Q Star; geniş dil modelleriyle metin yazımı, üretimsel yapay zeka, içerik üretimi ve dil çevirisi noktasında geniş yeteneklere sahiptir. Fakat bu yapay zeka atılımının matematik yeteneğinin gelişmesi insanlar gibi muhakeme yeteneğinin de gelişmesini ifade ediyor.

Yapay genel zeka, bir taraftan kavrama ve öğrenme yeteneklerini geliştirirken diğer taraftan da genellemeler yapabilecek. Tüm bu bilgilere bakılarak bahsedilen yapay zeka atılımının insanlar için büyük bir tehdit olduğu söylenebilir. Yalnız tehdit olup olmadığıyla ilgili şu an için kesin bir söylemde bulunmak doğru değil. Tehlikeli olup olmadığını zaman gösterecek.